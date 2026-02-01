Baltijas balss logotype
Попытка удлинить пенис погубила миллиардера в ЕС 0 1750

Lifenews
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генрих Лоссов, "Грех", 1880 год

Генрих Лоссов, "Грех", 1880 год

Во Франции врачу дали условный срок за смертельную инъекцию миллиардеру.

Во Франции вынесен приговор врачам, которые проводили операцию по увеличению пениса, погубившую 65-летнего бельгийского миллиардера Эхуда Ари Ланиадо. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной смерти 65-летнего предпринимателя стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции в гениталии. Первоначально хирурга, проводившего операцию, подозревали в преступной халатности, однако это обвинение было снято. В итоге врачей судили за то, что они не смогли помочь человеку, находившемуся в опасной ситуации, а также за отсутствие медицинской лицензии и преступления, связанные с оборотом наркотических веществ.

Хирургу дали 15 месяцев условно, а его ассистенту — 12 месяцев условно. Кроме того, им запретили заниматься медицинской деятельностью и оштрафовали на 50 и 20 тысяч евро соответственно.

Эхуд Ланиадо сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. В 2015 году миллиардер продал на аукционе редкий бриллиант «Голубая луна Жозефины» массой 12,03 карата за 48,4 миллиона долларов. Среди прочего, ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако, стоивший около 35 миллионов евро.

Несмотря на богатство, миллиардер очень стеснялся небольшого роста. «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», — рассказывал его знакомый. Незадолго до смерти Ланиадо принял ряд запрещенных веществ, а также средство для поддержания эрекции.

#наркотики #богатство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
