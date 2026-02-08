Baltijas balss logotype
Названо количество слов в русском языке 0 460

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
фото: Anita Jankovic/Unsplash

фото: Anita Jankovic/Unsplash

Лингвист: современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов.

Лингвист Павел Катышев назвал количество слов в русском языке. По его словам, он насчитывает около 500 тысяч слов.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — отметил специалист.

Лингвист уточнил, что подсчеты ведутся на основе данных словарей, включающих различную лексику, как то народные говоры, жаргон и другие.

#русский язык
Оставить комментарий

