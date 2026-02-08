Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы разрушающие легкие средства для уборки 0 308

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы разрушающие легкие средства для уборки
ФОТО: Unsplash

Бытовые чистящие средства могут разрушать легкие людей и домашних животных.

Бытовые чистящие средства могут быть опасны для легких, об этом предупредил врач-терапевт Дмитрий Демидик. «Наиболее опасными веществами, которые мы применяем в домашнем обиходе, безусловно, являются хлорсодержащие средства — они могут вызывать раздражение дыхательных путей с риском химического ожога. Средства для чистки стекол, содержащие аммиак или нашатырный спирт, при вдыхании могут повредить слизистые дыхательных путей, образуя едкий щелочной газ», — предупредил Демидик.

Опасны, по его словам, могут быть и кислотные средства, которые выделяют едкие пары, раздражающие слизистую и альвеолы легких. Особенно вредны, добавил врач, различные растворители: они могут оказывать прямое токсическое воздействие на легкие и центральную нервную систему.

«Никогда нельзя смешивать между собой разные чистящие средства. Они могут вступить в непредсказуемую химическую реакцию, вызвав поражения дыхательной системы, кожи и глаз, вплоть до химического ожога. Категорически нельзя смешивать хлорсодержащие средства с аммиаком, потому что образующиеся хлорамины вызывают тяжелые бронхоспазмы и могут привести к отеку легких. А смешивание препаратов с хлором с кислотами дает хлорный газ», — рассказал врач.

Читайте нас также:
#безопасность #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнаружены неочевидные факторы развития инфаркта
Изображение к статье: Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе
Изображение к статье: Популярная пряность неожиданно повлияла на мозг
Изображение к статье: Дима Билан рассказал о своей новой влюбленности. Кто он или она?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео