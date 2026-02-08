Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еще одна королевская семья Европы оказалась связана с Эпштейном 0 414

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джеффри Эпштейн. Фото US Justice Department

Джеффри Эпштейн. Фото US Justice Department

ФОТО: Youtube

The Guardian: норвежская принцесса Метте-Марит вела переписку с Эпштейном.

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит вела продолжительную переписку с американским финансистом Джефри Эпштейном и даже останавливалась в его доме во время визита в США. О связи в еще одной королевской семьи рассказал The Guardian.

По данным издания, после обнародования документов скандального миллиардера оказалось, что принцесса Метте-Марит связана с Эпштейном. За несколько лет переписки она отправила ему более тысячи сообщений и останавливалась в его доме, пока сам он находился на острове.

Эта информация послужила причиной для резкой критики жены будущего монарха. В пятницу королевская семья выпустила заявление, в котором Метте-Марит выразила «глубочайшее сожаление по поводу своей дружбы с Джеффри Эпштейном» и попросила прощения за «ситуацию, в которую поставила королевскую семью, особенно короля и королеву».

Читайте нас также:
#Норвегия #извинения #критика #принцесса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнаружены неочевидные факторы развития инфаркта
Изображение к статье: Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе
Изображение к статье: Популярная пряность неожиданно повлияла на мозг
Изображение к статье: Дима Билан рассказал о своей новой влюбленности. Кто он или она?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео