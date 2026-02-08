Премьер-министр Латвии Эвика Силиня увлекательно проводит эти выходные в итальянском Милане, где открылись Зимние Олимпийские игры.

Силиня приняла участие в приёме для глав государств и правительств, организованном президентом Италии Серджо Маттареллой. Она посмотрела церемонию открытия Зимних Олимпийских игр, а также пообщалась с латвийскими спортсменами, рапортуют в бюро премьер-министра.

В рамках визита премьер-министр посетила тренировку сборной Латвии по хоккею и прокатилась по льду. Над ее катанием поработал лично Харий Витолиньш, который 8 лет назад привел сборную Россию по хоккею к золотым олимпийским медалям.

Судя по довольной улыбке, Силине понравилось кататься. Хотя над техникой еще надо поработать:

Перед показом в Милане спектакля «Латвийские ракеты», посвящённого истории и достижениям латвийского бобслея, премьер-министр заявила: «Мы не большая нация, но у нас большие мечты. На этих зимних Олимпийских играх Латвию представляет самая большая команда за всю историю. Это подтверждение как мастерства спортсменов, так и их веры в свои цели».

На зимних Олимпийских играх Милан–Кортина 2026 года Латвию представляет крупнейшая делегация — 68 спортсменов в девяти видах спорта. По числу спортсменов Латвия заняла 15-е место среди 93 стран-участниц Олимпиады. Посмотрим какое место Латвия займет по числу медалей.