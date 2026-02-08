Baltijas balss logotype
Силиня в Милане: катается на коньках, ходит на приемы и рассказывает про большие мечты 4 2303

Политика
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хорошо устроилась.

Хорошо устроилась.

ФОТО: LOK

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня увлекательно проводит эти выходные в итальянском Милане, где открылись Зимние Олимпийские игры.

Силиня приняла участие в приёме для глав государств и правительств, организованном президентом Италии Серджо Маттареллой. Она посмотрела церемонию открытия Зимних Олимпийских игр, а также пообщалась с латвийскими спортсменами, рапортуют в бюро премьер-министра.

В рамках визита премьер-министр посетила тренировку сборной Латвии по хоккею и прокатилась по льду. Над ее катанием поработал лично Харий Витолиньш, который 8 лет назад привел сборную Россию по хоккею к золотым олимпийским медалям.

Судя по довольной улыбке, Силине понравилось кататься. Хотя над техникой еще надо поработать:

Перед показом в Милане спектакля «Латвийские ракеты», посвящённого истории и достижениям латвийского бобслея, премьер-министр заявила: «Мы не большая нация, но у нас большие мечты. На этих зимних Олимпийских играх Латвию представляет самая большая команда за всю историю. Это подтверждение как мастерства спортсменов, так и их веры в свои цели».

На зимних Олимпийских играх Милан–Кортина 2026 года Латвию представляет крупнейшая делегация — 68 спортсменов в девяти видах спорта. По числу спортсменов Латвия заняла 15-е место среди 93 стран-участниц Олимпиады. Посмотрим какое место Латвия займет по числу медалей.

#хоккей #бобслей #спортсмены #Латвия #спорт #мечты
Оставить комментарий

  • VU
    Vards Uzvards
    8-го февраля

    Холеная скундзе со свитой соизволила развлечься на заграничном курорте за счёт крепостных.

    32
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го февраля

    У НАРОДА ЛАТВИИ ТОЖЕ ЕСТЬ МЕЧТА...КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИТЕ ОБВАРОВЫВАТЬ СВОЙ НАРОД..ВООО ЗАЖИВЁТ ТО ВАШ НАРОД.....)))))))))))))))))

    30
    1
  • Д
    Добрый
    Iljuha Oblomоv
    9-го февраля

    Илья,отдай папин смартфон,бери маму за руку и шустро в детский сад

    0
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го февраля

    А где же её трое детей?

    19
    2
Читать все комментарии

Видео