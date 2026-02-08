Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии, первая жертва болезни зафиксирована в Бангладеш. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Первые симптомы появились у женщины 21 января, через день было подтверждено ее заражение вирусом, а через неделю пациентки не стало. Вирус очень быстро убивает пациента.

При этом она не совершала поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы, через который мог передаться вирус. На фоне произошедшего страны Южной Азии усиливают контроль из-за возможной вспышки заболевания.

Напомним, по словам специалистов «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Уровень летальности у болезни варьируется от 40 до 75%. Заболевание начинается с повышенной температуры, головной боли и боли в мышцах. Эксперты отмечают, что вирус может попасть в те страны Европы, где имеется регулярное сообщение с Индией.

В связи с этим в самой Индии уже начали тестировать летучих мышей в зоопарке Калькутты, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками вируса.

