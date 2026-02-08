Baltijas balss logotype
Началось! Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Началось! Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии
ФОТО: Global Look Press

Первая жертва смертельно опасного индийского вируса Нипах зафиксирована в Бангладеш.

Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии, первая жертва болезни зафиксирована в Бангладеш. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Первые симптомы появились у женщины 21 января, через день было подтверждено ее заражение вирусом, а через неделю пациентки не стало. Вирус очень быстро убивает пациента.

При этом она не совершала поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы, через который мог передаться вирус. На фоне произошедшего страны Южной Азии усиливают контроль из-за возможной вспышки заболевания.

Напомним, по словам специалистов «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Уровень летальности у болезни варьируется от 40 до 75%. Заболевание начинается с повышенной температуры, головной боли и боли в мышцах. Эксперты отмечают, что вирус может попасть в те страны Европы, где имеется регулярное сообщение с Индией.

В связи с этим в самой Индии уже начали тестировать летучих мышей в зоопарке Калькутты, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками вируса.

Читайте: «Вирус быстро убивает жертву» - доктор Мясников высказался о распространении «Нипах»

#covid-19 #здравоохранение #медицина #эпидемия #Бангладеш
(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    8-го февраля

    Летальность в2 раза выше ковидной, а индийцев в ЛР в несколько раз больше чем китайцев в в 2020-м. Самоизоляция маски и прививки не спасут. Мор будет как во время чумы,

    0
    2
  • A
    Aleks
    8-го февраля

    Больше индусов ,много и разных,и нет латыша,да и остальных тоже... Может не зря фон Дер Бляйден заключила договор с Индией на поставку мигрантов оттуда в количестве 250 млн.человек...?! Можно легко зачистить Европу от белых,а заодно арабов.А то как то стали все не любить евреев,а тут лояльненькие индусы на подходе с вирусом...Правда,и их умрет немало,но Индия ж большая.... Что там на уме у педофилов?Ничего хорошего.

    10
    2

