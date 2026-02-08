Baltijas balss logotype
Сенат США обвинил Netflix в чрезмерной политкорректности и идеологическом контенте 0 72

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Генеральный директор Netflix Тед Сарандос оказался в центре острых слушаний в Конгрессе США, где законодатели подвергли компанию критике за «самый политкорректный контент в мире».

Обвинения со стороны сенаторов

Сенатор от Техаса Тед Круз охарактеризовал Netflix как «предельно левую» компанию и выразил опасения, что возможное слияние с Warner Bros. Discovery превратит сервис в гигантскую «пропагандистскую машину». Сенатор Эрик Шмитт поддержал коллегу, критикуя Netflix за чрезмерное внимание к инициативам по разнообразию (DEI), изменениям расы персонажей и созданию программ, «не отражающих желания американцев».

Вопросы о политической повестке

Шмитт поднял публикации Netflix в соцсетях 2020 года, связанные с убийством Джорджа Флойда. Сарандос заявил, что у компании нет политической повестки, но признал, что сегодня возможно публикации такого рода не стали бы размещать. Публикация до сих пор доступна, что подтверждает озабоченность сенаторов.

Слияние с Warner Bros. Discovery

Слушания проходили на фоне обсуждения заявки Netflix на покупку Warner Bros. Discovery за $83 млрд. Единственным позитивным моментом стало обещание Сарандоса, что в случае сделки фильмы Warner Bros. будут выходить в кинотеатрах минимум 45 дней.

Критика сенаторов демонстрирует растущую озабоченность американских законодателей влиянием медиа-компаний на общественное мнение и культурные нормы.

источник

#США
Видео