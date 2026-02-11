45-летняя звезда реалити-шоу и 41-летний британский гонщик Формулы-1 дебютировали на публике как пара. Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона заметили на трибуне Супербоула.

Представительница звездного телесемейства Кардашьян-Дженнер закрутила роман с прославленным автогонщиком. Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон пополнили список гостей на матче между «Сиэтл Сихокс» и «Нью Ингленд Пэтриотс» на стадионе «Леви» в Калифорнии. Звезда шоу «Семейство Кардашьян» была одета в черную меховую куртку и солнцезащитные очки. Ее волосы были уложены в гламурную высокую прическу, а шею украшало массивное колье-чокер.

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, о чем говорили влюбленные. Ким настаивала на знакомстве с мамой спортсмена, он отвечал уклончиво. «Нет, я не приводил к маме просто какую-то девушку. Я имею в виду, что однажды вы познакомитесь, она будет очень рада тебя видеть», — заявил Льюис. По словам эксперта, Кардашьян неуютно ерзала на своем месте и закрыла лицо, прежде чем ответить простым «окей».

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что голливудская звезда использовала технику флирта «горячо и холодно». «Во-первых, их поза говорит о том, что они сосредоточены друг на друге, а это своего рода невербальный сигнал, когда вы на свидании. Ким откидывается назад, чтобы видеть Льюиса, пока тот говорит, и этот льстящий его самолюбию знак вызывает у него удовольствие, которое видно по тому, как смягчаются черты его лица и как он говорит с широкой улыбкой. Ким добавляет флирту пикантности, высовывая кончик языка. Обычно это воспринимается как жест игривого желания или интереса», — пояснила Джуди.

Основательница бренда Skims прибегает к хитрой уловке: сначала проявляет неподдельный интерес, а потом отвлекается и внезапно отводит взгляд. Она поднимает руку, чтобы поправить волосы и скрыть от Хэмилтона лицо. «Этот прием с чередованием "горячего" и "холодного" языка тела используется, чтобы привлечь чье-то внимание и заставить человека снова подать сигнал о заинтересованности. Жест Ким выглядит как прихорашивание, и наводит на мысль, что она считает Льюиса очень подходящим спутником, которым можно гордиться на публичном мероприятии», — цитирует Daily Mail эксперта.

О тайном романе светской львицы и пилота стало известно в начале месяца. Они провели уик-энд в элитном отеле Estelle Manor в Котсуолдсе в Великобритании. Затем влюбленные провели ночь в лондонском пятизвездочном отеле, а наутро прилетели в Париж на частном самолете, который принадлежит бывшей жене рэпера Канье Уэста. Льюис Хэмилтон ранее встречался с Николь Шерзингер. Близкие друзья певицы предупредили Ким о скверном характере семикратного чемпиона мира.