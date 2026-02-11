Baltijas balss logotype
Новые детали смерти Джеффри Эпштейна подпитали теории заговора 0 556

Lifenews
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые детали смерти Джеффри Эпштейна подпитали теории заговора

Вокруг смерти Джеффри Эпштейна вновь разгораются споры. Западные СМИ обсуждают новую теорию заговора, связанную с документами по делу финансиста, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как сообщает издание The Daily Beast, среди примерно трёх миллионов страниц материалов, недавно обнародованных в рамках дела Эпштейна, был найден документ о его смерти, датированный за сутки до официального времени гибели. Подлинность бумаги, по данным журналистов, подтверждена, однако причин её раннего оформления в документах не объясняется.

Вопросы к официальной версии

Эксперты отмечают, что подобная находка вызывает тревогу и может усилить недоверие к официальной версии самоубийства Эпштейна в тюремной камере. По их мнению, подобные несостыковки также способны осложнить процесс публичных признаний со стороны жертв, которые до сих пор добиваются полной прозрачности расследования.

Неизвестный на тюремных записях

Дополнительные вопросы возникли после анализа видеозаписи с тюремных камер наблюдения. На кадрах, как утверждается, зафиксирован неизвестный человек в оранжевой форме, поднимающийся по лестнице в направлении камеры Эпштейна незадолго до его смерти. Личность этого человека официально не установлена.

Эта деталь противоречит ранее озвученной информации, согласно которой в последние часы перед гибелью к Эпштейну никто не заходил.

Общественный резонанс сохраняется

С момента смерти финансиста в 2019 году дело Эпштейна остаётся одним из самых обсуждаемых и противоречивых. Любые новые документы или видеоматериалы моментально становятся поводом для обсуждений и новых версий произошедшего, усиливая общественный скепсис в отношении итогов расследования.

источник

#смерть #документы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
