После освобождения: Ефремов репетирует дуоспектакль с Анной Михалковой

Lifenews
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: После освобождения: Ефремов репетирует дуоспектакль с Анной Михалковой

В сети появились новые фотографии с репетиции первого спектакля Михаила Ефремова после выхода из колонии. Снимки публикует театр «Мастерская 12» Никиты Михалкова.

Первый выход 62-летнего актёра на сцену состоится в дуоспектакле «Без свидетелей», где его партнёршей станет старшая дочь Никиты Михалкова — Анна Михалкова. Премьера запланирована на конец марта. Цены билетов варьируются от двух до 30 тысяч рублей.

Режиссёром психоделической драмы, созданной по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля», выступил сам Никита Михалков. В центре сюжета — история бывших супругов с темой алкоголя, что перекликается с жизнью самого Ефремова.

Напомним, что в июне 2020 года Михаил Ефремов попал в серьёзное ДТП на Смоленской площади в Москве: он выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в котором погиб водитель. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актёр был пьян. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже сократив срок до семи с половиной лет.

В апреле прошлого года Ефремов был освобождён по УДО, пообещав судье прекратить употребление алкоголя. После этого Никита Михалков заявил о намерении взять актёра на работу в свой театр, где, по слухам, гонорар Ефремова составит около 2,5 млн рублей за съёмочный день. Помимо театра, актёр возвращается и в кино — он снимется в новом проекте Сергея Кальварского, режиссёра сериала «Фишер».

Источник

#ДТП
Оставить комментарий

