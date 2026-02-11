Шоу в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (NFL) «Super Bowl», в котором выступил пуэрториканский рэпер «Bad Bunny», в воскресенье в среднем посмотрели 128,2 миллиона зрителей, что является четвертой по величине аудиторией за всю историю, свидетельствуют данные рейтинговой системы «Big Data + Panel» компании Nielsen, пишет LETA со ссылкой на AP.

«Bad Bunny», настоящее имя которого Бенито Антонио Мартинес-Окасио, по числу зрителей шоу в перерыве уступил только Кендрику Ламару, чье 15-минутное выступление во время прошлогоднего «Super Bowl» в среднем посмотрели 133,5 миллиона зрителей, шоу Майкла Джексона, которое в 1993 году в среднем посмотрели 133,4 миллиона зрителей, а также выступлению R&B-музыканта «Usher» в 2024 году, которое посмотрели 129,3 миллиона зрителей.

60-й «Super Bowl», в котором «Сиэтл Сихокс» со счетом 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13) обыграл «Нью-Ингленд Пэтриотс», в среднем посмотрели 124,9 миллиона зрителей. В прошлом году «Super Bowl», когда «Филадельфия Иглз» со счетом 40:22 победил чемпионов двух предыдущих лет «Канзас-Сити Чифс», в среднем посмотрели 127,7 миллиона зрителей.

Пятый год подряд аудитория «Super Bowl» в среднем превышала 100 миллионов зрителей.

Кроме того, 60-й «Super Bowl» стал самой просматриваемой трансляцией за всю столетнюю историю канала NBC.

Шоу «Bad Bunny» почти полностью прошло на испанском языке, отдавая дань наследию и культуре Пуэрто-Рико, поэтому вызвало также критику.

В знак протеста против выбора NFL доверить шоу в перерыве пуэрториканскому артисту консервативная организация «Turning Point USA» организовала собственное шоу в перерыве «Super Bowl» под названием «All American Halftime Show», в котором выступил рок-музыкант «Kid Rock», а число зрителей прямой трансляции на YouTube достигло пяти миллионов.

Данные YouTube свидетельствуют, что с воскресенья шоу «Turning Point USA» на платформе набрало более 21 миллиона просмотров, тогда как у шоу «Bad Bunny», в котором также приняли участие Рикки Мартин, «Lady Gaga», «Cardi B», Джессика Альба и Педро Паскаль, число просмотров превышает 61 миллион.

Шоу «Bad Bunny» раскритиковал президент США Дональд Трамп, заявивший, что выступление музыканта было "абсолютно ужасным" и "пощечиной" для страны.

"В этом нет никакого смысла, это оскорбление величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности или превосходства", — написал Трамп. "Это "шоу" — всего лишь "пощечина" нашей стране, которая каждый день достигает новых стандартов и рекордов", — настаивал президент США.