Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Звезда «Миража» Ветлицкая провалила камбэк 0 1163

Lifenews
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наталья Игоревна задумалась о своей судьбе.

Наталья Игоревна задумалась о своей судьбе.

В 61 год певица оказалась в непростой ситуации.

В свое время Наталья Ветлицкая была невероятно популярна. Когда пару лет назад началось возвращение звезд прошлых лет, многие ожидали взлет и этой певицы. Звезда «Миража» действительно планировала снова сиять, однако что-то пошло не так.

О неудаче Ветлицкой сейчас вспомнили Алена Жигалова и Светлана Бондарчук, которые на камеру поговорили о шоу-бизнесе. Обсуждая разных звезд, Алена задалась вопросом: что делать публичным персонам, ставшим заложниками своего образа, у которых в жизни не все так хорошо? Бондарчук заявила, что самое непонятное для нее, когда такие персонажи начинают ходить по ток-шоу. И в качестве примера привела Ветлицкую, пережившую крах несколько лет назад.

«Да простит меня моя близкая подружка Наталья Ветлицкая. Она же была в космосе. Она была небожительницей. Она самая красивая, самая необыкновенная, до нее было не дотянуться. И когда у нее была попытка вернуться несколько лет назад, она пошла к Андрею Малахову. И у меня было ощущение испанского стыда, когда ты понимаешь: «Ты звезда, до тебя нельзя дотронуться!» Даже я живу с этим ощущением, хотя это мой ближайший в дружбе человек. Но нельзя рассказывать, какой там кто-то был ужасный и сколько у тебя денег», — поделилась Светлана.

Бондарчук много раз пыталась быть полезной Ветлицкой, но что-то навязывать звезде «Миража» оказалось бессмысленно. «Она все сделала наоборот. И мне это очень горько понимать. Потому что все очень ждали ее возвращения», — заметила собеседница Жигаловой. По мнению Светланы, у Ветлицкой еще есть шанс вернуться. Но для этого Наталье нужно прийти к зрителям со своими старыми песнями, воскресив образ из прошлого, сделавший ее знаменитой. По крайней мере, на этом настаивает Бондарчук.

Напомним, разговоры о возвращении Ветлицкой велись около шести лет назад. Поговаривали, что ничего у Натальи так и не вышло из-за сложного характера. «В ее жизни богатые мужчины были. Именно поэтому она могла себе позволить все что угодно. Но потом мужчины кончились. <…> По итогу можно сказать, что это был самый провальный камбэк в истории российского шоу-бизнеса», — заявлял журналист и музыкальный эксперт Алексей Остудин.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #музыканты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео