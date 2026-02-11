В свое время Наталья Ветлицкая была невероятно популярна. Когда пару лет назад началось возвращение звезд прошлых лет, многие ожидали взлет и этой певицы. Звезда «Миража» действительно планировала снова сиять, однако что-то пошло не так.

О неудаче Ветлицкой сейчас вспомнили Алена Жигалова и Светлана Бондарчук, которые на камеру поговорили о шоу-бизнесе. Обсуждая разных звезд, Алена задалась вопросом: что делать публичным персонам, ставшим заложниками своего образа, у которых в жизни не все так хорошо? Бондарчук заявила, что самое непонятное для нее, когда такие персонажи начинают ходить по ток-шоу. И в качестве примера привела Ветлицкую, пережившую крах несколько лет назад.

«Да простит меня моя близкая подружка Наталья Ветлицкая. Она же была в космосе. Она была небожительницей. Она самая красивая, самая необыкновенная, до нее было не дотянуться. И когда у нее была попытка вернуться несколько лет назад, она пошла к Андрею Малахову. И у меня было ощущение испанского стыда, когда ты понимаешь: «Ты звезда, до тебя нельзя дотронуться!» Даже я живу с этим ощущением, хотя это мой ближайший в дружбе человек. Но нельзя рассказывать, какой там кто-то был ужасный и сколько у тебя денег», — поделилась Светлана.

Бондарчук много раз пыталась быть полезной Ветлицкой, но что-то навязывать звезде «Миража» оказалось бессмысленно. «Она все сделала наоборот. И мне это очень горько понимать. Потому что все очень ждали ее возвращения», — заметила собеседница Жигаловой. По мнению Светланы, у Ветлицкой еще есть шанс вернуться. Но для этого Наталье нужно прийти к зрителям со своими старыми песнями, воскресив образ из прошлого, сделавший ее знаменитой. По крайней мере, на этом настаивает Бондарчук.

Напомним, разговоры о возвращении Ветлицкой велись около шести лет назад. Поговаривали, что ничего у Натальи так и не вышло из-за сложного характера. «В ее жизни богатые мужчины были. Именно поэтому она могла себе позволить все что угодно. Но потом мужчины кончились. <…> По итогу можно сказать, что это был самый провальный камбэк в истории российского шоу-бизнеса», — заявлял журналист и музыкальный эксперт Алексей Остудин.