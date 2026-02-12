В преддверии Праздника весны (он же Китайский Новый год) в Китае заметно вырос поток иностранных гостей. Туроператоры фиксируют кратный рост бронирований авиабилетов на период праздника. Повышенный интерес в этом году во многом связан с введением безвизового режима для граждан ряда стран.

Гостей из-за рубежа ждет масса праздничных мероприятий — от ремесленных ярмарок до гастрономических фестивалей. Одной из точек притяжения туристов стал город Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси, где на территории бывшей фарфоровой фабрики работает промышленный парк керамической культуры Таосичуань. Здесь ремесленники показывают свои работы, а посетители могут увидеть процесс изготовления керамики и приобрести изделия мастеров.

В Пекине туристы погружаются в атмосферу древнего Китая. Здесь они могут примерить традиционные китайские костюмы и поучаствовать в фотопрогулках по древним столичным улочкам недалеко от Запретного города. В южной провинции Гуандун рестораны готовят специальные блюда к празднику Весны, а в некоторых заведениях проходят выступления с танцем льва. В других крупных городах страны также не обходится без праздничных программ. Например, Шанхай привлекает туристов своим фирменным шоу фонарей в саду Юйюань и мероприятиями на главных улицах города - Нанкинской улице и набережной Вайтань.

С 17 февраля 2026 года по китайскому календарю начинается Год Лошади, причем не просто Лошади, а Огненной. Это сочетание знака (Лошадь) и стихии года: такая комбинация повторяется раз в 60 лет. Так что тандем символов весьма редкий — предыдущий год Огненной Лошади был в 1966-м, следующий будет в 2086-м.