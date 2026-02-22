Прощеное воскресенье — важная дата в православном календаре, завершающая подготовительную неделю перед постом. Праздник связан с древней традицией примирения и внутреннего очищения.

Значение праздника

В церковном календаре нет праздника с привычным для многих названием «Прощеное воскресенье». В Церкви этот день называют «сыропустным». Это слово обозначает «сыр опускаю», то есть «сыр оставляю». Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда верующим разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.

Этот день имеет особое значение. После литургии священники меняют белые облачения на черные, символизируя траур. Также происходит замена покрывал на престоле и жертвеннике, алтарная завеса также меняется. Вечерняя служба проходит в темноте.

После вечернего богослужения в храмах проводится особый обряд прощения, в ходе которого священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения.

В Прощеное воскресенье во всех храмах читается отрывок из Евангелия, в котором Иисус Христос говорит: «Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».

Как правильно просить прощения? Прощеное воскресенье символизирует не только проводы зимы, но и традицию «заговения» перед Великим постом — обильным застольем, объединяющим людей. В этот день принято навещать близких или, если встречи невозможны, отправлять поздравления по телефону, в мессенджерах или соцсетях. Этот обычай создает подходящий повод попросить прощения у тех, с кем вы общаетесь.

Определенных правил и инструкций на этот счет нет. Есть лишь один пункт — просить прощения искренне и от всей души. Обычно православные говорят: «Прости меня!» — и получают в ответ: «Бог простит, и меня прости!»

Считается, что прощение нужно просить, чтобы начать Великий пост с чистой душой и сердцем, сосредоточиться на духовной жизни и подготовиться к рождению Христа — Пасхе.

Традиция — просить прощения — пошла от египетских монахов. Чтобы подготовиться к Пасхе, монахи уходили по одному в пустыню на 40 дней. Некоторые из них не возвращались, поэтому перед уходом они просили друг у друга прощения за все обиды, как перед смертью.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье? Строгих запретов для этого дня нет. Самое главное — нельзя отказывать в прощении просящему. Следует искренне простить всех, кто попросит об этом. Считается плохой приметой не простить кого-то в этот день или сквернословить. Издавна люди верили, что такого человека в наступившем году ожидают беды.

Нежелателен, как и в любой другой церковный праздник, тяжелый физический труд, а также ругань и ссоры, употребление бранных слов.

Отметим, что всю масленичную неделю запрещено употреблять в пищу мясо и алкогольные напитки (за исключением выходных, когда можно выпить немного вина).

Погодные приметы

Если небо было в тучах и шел дождь, то предстоял грибной год. Солнце и ясное небо указывают на жаркое лето и обильный урожай зерновых, а также на теплую осень. Если в этот день птицы затихают и тучи закрывают солнце, то богатых всходов ждать не приходится. Грачи на гнездах сидят недолго и взлетают с них — к холоду. Увидеть грача, сидящего на черной кочке, — к половодью.