Мурчалка у кота: как она предупреждает у хозяина инфаркт и снимает стресс

Пушистый лекарь с помощью звука может облегчить страдания своего хозяина, поднять ему настроение и не только.

Обычно мурлыканье говорит о хорошем настроении у кота, когда он сыт и находится на руках хозяина. Питомец может издавать подобные звуки, когда лежит рядом с больным человеком, голоден или испытывает беспокойство.

Часто коты урчат еще и во сне. Так как они по 16–18 часов проводят в отключке, то с помощью мурлыканья могут поддерживать гортань в форме. Более того, специалисты в области биоакустики пришли к выводу, что домашние кошки мурлыкают в диапазоне от 25 до 50 Гц. Доказано, что такие вибрации снимают воспалительные процессы. Ведь не зря говорят, что кот ложится на то место, которое болит.

Вдобавок пушистики помогают нормализовать давление и являются профилактикой инфарктов. Во-первых, человек, возвращаясь домой, уже знает, что его ждет любимый комочек. Во-вторых, кошки помогают расслабиться и даже медитировать. А это все смягчает влияние стрессов окружающей среды.

У кошек нет специального органа, который бы отвечал за мурчание. Ученые пришли к выводу, что импульсы, возникающие в коре головного мозга, подают сигнал связкам, которые начинают сокращаться при попадании воздуха. Кошка издает звук за счет резонанса в подъязычной кости. Человек же воспроизводит гласные с помощью кончика языка. А пушистые четвероногие делают это, напрягая мышцы пасти, горла и губ.

Отметим, что урчат не только домашние кошки, но и другие представители семейства кошачьих: тигры, леопарды, барсы, пумы и т. д.

В процессе наблюдения за животным хозяин начинает различать тонкости мурчания, которое может рассказать о состоянии питомца: