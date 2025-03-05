Cнять боли при подагре помогут настои трав: что пить

Лечение подагры народными средствами широко распространено: заболевание проходит то скрыто, то волнообразно, и временные симптомы люди пытаются купировать самостоятельно, без лекарств.

Что пить при подагре?

Если не лечить подагру, в большинстве случаев она приводит к тяжелым осложнениям, которые представляют реальную угрозу для здоровья, а часто и жизни человека.

Настой земляники

50 г измельченного растения (корневище и трава) земляники лесной заварить в 500 мл кипятка, настоять 4 часа, процедить. Пить по 200 мл 3 раза в день перед едой.

Настой осота

8 г сухой измельченной травы осота заварить 120 мл кипятка, настоять на водяной бане 15 минут, процедить. Пить по 100 мл 4 раза в день за 20 минут до еды.

Настой лопуха

1 столовую ложку сухих измельченных корней лопуха большого заварить 400 мл кипятка. Настоять в тепле 2 часа, процедить. Пить по 100 мл горячим 3-4 раза в день.

Настой сосновых почек

50 шт. сосновых почек заварить кипятком, настоять 2 часа, процедить. Затем добавить 500 г сахарного сиропа и 50 г меда. Пить без дозировки. Можно сделать отвар: 5 шт. сосновых почек залить 500 мл молока и проварить 20 минут.

Настой татарника

4 столовые ложки измельченных листьев татарника колючего (бодяга, будяк) заварить 800 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить. Настой использовать наружно.

Настой сельдерея

1 столовую ложку измельченных корней сельдерея пахучего заварить 400 мл кипятка, настоять в тепле 4 часа, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Настой пижмы

1 столовую ложку измельченных цветков пижмы обыкновенной заварить 200 мл кипятка. Настоять в тепле 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды. Помните! Пижма ядовита! Соблюдать дозировку!

Из книги Виктора Чернышова «Путь к долголетию».