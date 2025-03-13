Какие друзья нужны человеку для счастья и как их найти

Современный ритм жизни меняет форму общения между людьми, из-за чего они чувствуют себя несчастными. Zakon.kz узнал, какие формы дружеских отношений существуют, могут ли полезные связи перерасти в дружбу и где стоит искать друзей.

Типы друзей, которые делают нас счастливыми

Отношения с друзьями могут быть разными – с одними можно находиться на связи каждый день: писать в WhatsApp и звонить, делиться любыми новостями и идеями, рассказывать анекдоты. С другими, бывает, люди не видятся месяцами, встречаются только по большим праздникам и дням рождениям, но оба ценят эту дружбу и никто не собирается ее прекращать.

Интересно, что в дружбе человек ищет разное, к примеру, одним товарищем он восхищается и ему хочется на него походить. Другой ему просто близок и интересен в общении. Аналогично друзья относятся и к самому человеку – для кого-то он милый приятель, с которым можно поболтать и сходить в горы на выходных, для других – надежный товарищ, которому можно рассказать любые секреты. Психологи считают, что люди испытывают необходимость в разных формах дружеских отношений, и это нормально.

Какие типы дружеских отношений существуют

По мнению специалистов, наиболее точное определение дружеским отношениями было дано еще древнегреческим философом Аристотелем. Он классифицировал типы дружеских отношений, выстраивая из них пирамиду. На первом уровне философ разместил рациональный тип товарищества, где эмоциональные связи между людьми наиболее слабы. Обычно они свойственны коллегам по работе или тем, кто может быть обоюдно полезным в различных делах. Чуть выше располагается дружба, где в основе лежит восхищение другом, например, его талантом, умом или умением строить отношения с людьми и т. д. А вот на высший уровень пирамиды Аристотель поместил дружбу, которую ничем нельзя объяснить – она лишена всякой рациональности или восхищения, просто люди почему-то тянутся друг к другу и ощущают духовную близость – "говорят на одном языке".

По мнению специалистов, все типы дружеских отношений не являются взаимоисключающими и могут на разных жизненных этапах видоизменяться или дополняться. И это считается нормальным.

Какой тип дружбы важен для счастья

Специалисты отмечают, что в последние годы, особенно в городах, чаще встречается рациональный тип дружеских отношений. Когда люди больше времени проводят на работе, их основное внимание направлено на карьеру и успех, соответственно, возникают дружеские связи, исходя из рационального посыла. Минус в том, что человек в таких отношениях не может раскрыться до конца, ему постоянно нужно демонстрировать свои прекрасные деловые и профессиональный качества. И процесс этот обоюдный – с той стороны товарищ тоже хочет постоянно выглядеть на высоте. В результате утрачивается искренность и доверие, необходимые для близких дружеских отношений. Один не может открыть другому какие-то личные переживания или сомнения, а, значит, человек в таких отношениях не может чувствовать себя до конца счастливым.

К настоящей или совершенной дружбе психологи относят отношения, в которых нет рациональности, она не держится на амбициях или важных связях. Чаще всего эта дружба возникает неожиданно из-за общей любви к чему-либо. Через это люди как-бы узнают "своего" человека, оказывается, что на многие вещи в жизни они смотрят одинаково и они духовно близки.

Как найти настоящих друзей

Психологи дают несколько простых советов, которые помогут изменить дружеские отношения и найти новых друзей.

Проверить – есть ли у вас настоящие друзья

Для этого не нужно устраивать специальных испытаний, нужно только честно ответить себе на несколько вопросов.

Первый: кто из ваших товарищей или людей, которых вы считаете своими друзьями, способен заметить, что вам не здоровится или вы чем-то расстроены, и искренне поинтересоваться, что случилось?

Второй вопрос: попробуйте назвать имя человека, с которым вам легко говорить на любые темы, в том числе личного плана. Если имя нашлось, тогда следующий вопрос – когда в последний раз вы с ним общались. Если более месяца назад, то с этим человеком вы не так близки, как вам кажется.

Делать ревизию отношениям не так плохо – иногда люди ошибаются и принимают за дружбу обычное приятельство или вежливость коллег. Если оба ответа на вопросы отрицательные, то стоит задуматься над тем, чтобы попробовать отыскать себе настоящего друга.

Выводите дружеские отношения за пределы рациональности

Простой психологический прием: постараться вывести существующие отношения за пределы полезности. Например, если вы дружите семьями, то попробуйте при очередной встрече за прекрасно накрытым столом перевести темы разговоров с обычных: о работе, контрактах, коллегах, – на другие материи. Скажем, обсудите поведение главного героя в нашумевшей картине, расскажите о том, как вы оцениваете его поступок, к каким последствиям это может привести и т. д. Если тема будет подхвачена и ваши товарищи искренне поделятся своими мыслями, то вы сами почувствуете, как немного стали ближе. Наверняка, в разговоре пойдут какие-то примеры и истории из жизни, в результате вы многое узнаете друг о друге. К слову, реакция может быть и обратной – гости не захотят об этом говорить и вернуться к привычному общению. В этом случае вы ничего не приобретаете, но и не теряете.

Заводите больше "бесполезных" друзей

Специалисты считают, что ключом к построению настоящей дружбы является бескорыстность, когда одному человеку ничего не нужно от другого и он рассматривает эти отношения как отдельное благо. Самый простой способ уйти от рациональности – попробовать найти друзей за пределами своего круга. Проще всего найти общую компанию в местах, где собираются люди со схожими с вашими интересами или увлечениями. Это может быть шахматный клуб или клуб любителей джаза, курсы итальянского языка, кружки рисования или лекции по искусствоведению и т. д. Общий интерес – это общие темы для разговора, так проще начать говорить с незнакомыми людьми и легче установить контакты на будущее.