Почему мусульмане боготворят кошек и не любят собак

Во всем мире люди делятся на тех, кто любит кошек, и тех – кто обожает собак. Ислам призывает быть милосердными по отношению к животным, но некоторых из них считает нечистыми. Большинство мусульман брезгуют затрагивать и избегать контактов с собаками.

В Коране описывается негативное отношение к каким-либо проявлениям жестокости и все животные дружны к людям. А псы описаны как такие, которые могут осквернить еду, хозяина и вещи. Поэтому ислам не позволяет заводить в доме собак, вешать на стены их фото и произносить молитву рядом с питомцами

Почему мусульмане не любят собак

С точки зрения ислама заводить собаку можно только для охраны, охоты и для работы пастухом, а без особой необходимости заводить запрещено. Собака и свинья для мусульман являются нечистыми животными. Когда человек молится, он предстает перед Богом и считается, что Спаситель не услышит молитву, если одежда молящегося пачкается слюной или шерстью четырехлапого.

Многие мусульмане занимают среднюю позицию по отношению к собакам, позволяют им существовать рядом, но лишь как можно дальше от дома с жилыми помещениями. Многие держат животное на открытом воздухе и не допускают его в районы, где молятся мусульмане. Из соображений гигиены, когда человек вступает в контакт с собачьей слюной, необходима стирка одежды.

Отношение к кошкам в исламе

Коты — чрезвычайно уважаемые в исламе, ведь их любил и держал в доме сам пророк Мухаммед и запретил преследование и убийство. Считается, что кошки ритуально чисты, в отличие от собак, и поэтому им разрешено посещать дома, находиться рядом с читающим молитву, пить воду из сосуда омовения, прикасаться к рукам и лизать их, посещать мечети, включая Масджид аль-Харам.

Еда, отобранная кошками, считается халялью. Существует даже легенда о кошатнице, отправленной после смерти в ад за то, что она не кормила кошку и морила ее голодом.

По легенде у ворот рая первыми встретят хозяина питомцы. Поэтому грех перед животным приравнивается ко греху перед человеком. Но развешивать в доме изображения любых животных нельзя: в такое жилище никогда не появятся ангелы.

Источник: news.hochu