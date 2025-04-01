Маленький человек проявляет себя в этом мире так, как умеет и может - часто он берет пример с родителей, других взрослых или детей. Даже если он сделал неправильный выбор, наказывать нельзя - нужно объяснять. Тем более стоит помнить, что нельзя запрещать детям, чтобы не создать им травму на всю жизнь.

Что нельзя запрещать ребенку ни в коем случае

Современные родители, скорее всего, отлично помнят, как воспитывали их. Единицы могут похвастаться тем, что видели и слышали в детстве - как правило, росли мы с вами в тяжелых условиях. Сейчас мир изменился, и разные психологи наперебой советуют, что можно и нельзя делать с детьми, как нужно и не нужно себя вести. Если вы хотите быть авторитетом для своего ребенка, запомните, за что нельзя наказывать детей и что не стоит им запрещать.

Спрашивать

Есть родители, которых раздражает постоянное "почему" из уст ребенка, они начинают злиться - тогда чадо думает, что нельзя задавать вопросы. На самом деле, вам лучше набраться терпения, ведь дети спрашивают всё подряд не потому что им хочется вас разозлить, а потому что они в этом мире впервые, им все вокруг интересно и непонятно.

Быть самостоятельным

Не все понимают, почему ребенку нельзя запрещать мыть посуду, подметать пол или самому выбирать себе одежду. Дело в том, что мальчик или девочка, которые с раннего возраста приучатся что-то делать самостоятельно, дальше будут легче справляться с другими задачами. Если вы все будете делать сами, не подпуская ребенка даже к простым вещам, он не сможет познать мир, совершить ошибки и научиться чему-то.

Отказывать

Часто на детских площадках можно увидеть, как дети просят друг у друга игрушки, а родители всячески поощряют это поведение. Если вдруг чей-то ребенок отказывается отдавать свою игрушку другому малышу, мама и папа ругают за это. Так делать нельзя, но можно попробовать поставить себя на место ребенка. Вы же иногда не хотите с кем-то делиться тем, что вам дорого? Почему тогда ваше чадо должно? Соблюдайте баланс - объясните сыну или дочке, что делиться с другими нужно, жадность - это плохо, но если он не хочет, то имеет на это право.

Плакать

Один из самых популярных вопросов психологам звучит так - родители не понимают, почему нельзя запрещать ребенку плакать. Как правило, это касается сыновей, ведь "мужчины не плачут". Однако подобная позиция - очень тонкий лед. Вы рискуете подавить эмоции у малыша, тогда они накопятся и проявятся по-другому. Как именно и когда - никто не знает. Позвольте маленькому человеку чувствовать и переживать, если упал и больно физически или обидели и больно морально - пусть плачет.

Хранить секреты от родителей

Взросление детей - процесс тяжелый, ведь у ребенка постепенно начинают появляться секреты от вас. Многие мамы и папы, пытаясь защитить своих чад, пытаются давить и требовать прозрачности отношений. Это не способствует уровню доверия - чем больше вы будете "затягивать ошейник" на своем ребенке - тем быстрее он захочет этот ошейник сорвать и полностью дистанцироваться от агрессора. В данном случае от вас.

Злиться и обижаться

У всех бывают плохие дни, дети не исключение. Конечно, каждому из нас хочется жить в идеальном мире, где никто никогда не плачет, не устает, не раздражается, а на небе светит радуга и скачут розовые пони. В реальной жизни никогда не бывает так - и взрослый человек, и ребенок могут испытать негативные эмоции.

Вопрос в том, как вы их переживаете и чему учите своих детей. Само по себе чувство, что человек чем-то недоволен - это нормально, но не нормально - если он выражает это через насилие, например. Тогда ваша задача - не подавить в ребенке негатив, а научить справляться с ним.