Может показаться, что необязательно уметь открыто говорить о сексе. Но отсутствие такого навыка может привести к неприятным последствиям. Тем, кто им не обладает, сложно говорить о своих предпочтениях с партнером, обсуждать с ним интимные проблемы, а это может привести к обидам, недопониманию и возникновению дистанции в отношениях. В материале разбираемся, что может препятствовать разговорам о сексе и как это преодолеть.

Чувство вины и стыда

К сожалению, многие люди испытывают чувство вины и стыда, когда говорят о сексе. Эта тема кажется деликатной и неловкой, вызывающей смущение. А еще может сопровождаться страхом осуждения, критики и неприятия.

Нередко это является последствием отсутствия полового воспитания, когда родители не обсуждали с ребенком тему секса, а также преподносили его как нечто грязное и неправильное.

О том, как справиться с чувством вины, мы рассказывали в этом материале. Важно начать говорить о сексе с партнером, даже если кажется, что сгораешь от стыда и поднимаешь слишком личную тему. А еще стоит практиковать самосострадание : оно помогает избавиться от негативных эмоций, принять себя и понять, что в выражении своих эмоций и потребностей нет ничего плохого.

Нежелание выглядеть невежественно

Не все люди легко признают, что чего-то не знают, поэтому не хотят показаться невежественными в глазах окружающих. Особенное смущение это вызывает, когда дело касается секса.

Важно помнить, что невозможно знать абсолютно все. Вполне нормально быть профаном в некоторых вопросах, и не стоит этого стесняться. В конце концов, разговор о чем угодно, включая секс, помогает развиваться и познавать новое, а также понимать, что для тебя приемлемо, а что нет. Задавая вопросы и разбираясь в предпочтениях партнера, ты проявляешь любознательность, а человека, который интересуется чем-то, нельзя назвать глупым или невежественным.

Незнание, как начать разговор

Некоторые люди были бы не против поговорить с партнером о сексе, но им сложно это сделать, так как они не знают, как начать разговор. Ванесса Марин, автор книги «Разговоры о сексе: пять разговоров, которые изменят вашу личную жизнь», рекомендует:

Первое, что стоит определить перед тем, как заводить беседу, — свои намерения. Скажи себе: «Я хочу поговорить об этом, потому что люблю партнера и считаю важной эту тему». Это поможет расслабиться и снять нервное напряжение. Можешь начать разговор так: «Я считаю, что важно время от времени обсуждать секс, поэтому я хочу поговорить о нем с тобой». Также, по словам Марин, нужно вести диалог спокойно и размеренно, не избегать тактильного контакта, если он комфортен для тебя и партнера. А еще за одну беседу стоит обсуждать одну проблему или тему — так будет проще привыкнуть к разговорам об интиме.

Страх отвержения

Бывает сложно выразить свои чувства или поднять определенную тему разговора из-за страха, что партнер тебя отвергнет, раскритикует или не примет твои слова всерьез. Именно такая боязнь заставляет умалчивать о своих потребностях или откладывать на потом обсуждение секса.

Не стоит бояться показаться уязвимой в глазах любимого человека — именно это укрепляет доверие и близость между людьми. Посмотри своему страху в лицо и заведи разговор. Можешь заранее рассказать о своих чувствах и попросить партнера выражать свои мысли мягко.

А если все же боишься заводить разговор сама, сообщи о своем намерении с помощью записки или сообщения. Напиши: «Я бы хотела поговорить с тобой о сексе, но не знаю, как начать разговор. Я бы хотела, чтобы ты стал его инициатором». Прочитав твое сообщение, партнер будет готов к тому, что ты хочешь поговорить с ним, сможет обдумать, как будет поступать во время беседы, чтобы она получилась деликатной.

Негативный опыт

Еще один фактор, который делает разговоры о сексе сложной задачей, — негативный опыт. Бывает, что человек пробовал поднимать эту тему с бывшим партнером, но его попытки заканчивались неудачно. Например, он подвергался критике, насмешке или газлайтингу.

Стоит помнить, что каждый человек индивидуален, поэтому твой новый партнер необязательно поступит так же, как бывший. Дай ему шанс проявить себя зрелым, понимающим и открытым к разговорам человеком. Старайся настроиться на позитив, вспомни, за что ты любишь и ценишь того, кто находится рядом с тобой. Не позволяй своему прошлому ограничивать и останавливать тебя в важных начинаниях.