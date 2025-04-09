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В Университете Пенсильвании создали жвачку, уничтожающую вирусы герпеса и гриппа 1 563

Люблю!
Дата публикации: 09.04.2025
Doctorpiter
В Университете Пенсильвании создали жвачку, уничтожающую вирусы герпеса и гриппа

Одна жевательная таблетка снизила концентрацию вирусов в образцах слюны более чем на 95%. Рассказываем, что за волшебный ингредиент использовали ученые.

Чего мы только не делаем во время сезона гриппа и ОРВИ, лишь бы не подхватить инфекцию! Пьем всевозможные противовирусные препараты, эффективность которых не всегда доказана, нюхаем чеснок и эфирные масла, мажем нос мазями.

А вот вируса герпеса люди обычно не боятся, хотя тот же HSV-1 (вирус простого герпеса первого типа) поражает более двух третей населения мира. Не многие знают, но герпес страшен не только противными пузырьками на губах. Так, HSV может вызвать энцефалит, который нередко заканчивается слепотой. При этом вакцины от первого и второго типа герпеса сегодня не существует.

Исследователи приходят к выводу: риск передачи вирусов через рот в 3-5 раз выше, чем через нос. При этом ковид, грипп, ВПЧ и герпес первого типа — наиболее распространенные инфекции, передающиеся перорально.

Поэтому ученые из Школы стоматологической медицины Университета Пенсильвании решили бороться с вирусами на месте, то есть во рту. Они создали противовирусную жевательную резинку, которая должна снижать концентрацию вирусов в ротовой полости.

В составе жвачки — бобы лобия, они же гиацинтовые бобы (Lablab purpureus). Предыдущие исследования показали, что лектин FRIL — растительный белок, выделенный из гиацинтовых бобов, может уловить и нейтрализовать два штамма вируса гриппа А (H1N1 и H3N2), коронавирус и два вида герпеса. Этакий белок-ловушка, который захватывает попадающие в рот вирусы.

«Белок FRIL эффективен при очень низких концентрациях. Он улавливает вирусы, но также проникает в клетки человека и блокирует вирусы в эндосомах», — объясняют авторы.

При этом ученые разработали формулу жвачки, которая позволяет последовательно высвобождать белок FRIL для борьбы с инфекцией, продлевая противовирусный эффект.

«Жевательная резинка как средство доставки лучше леденцов из-за медленного и длительного высвобождения лекарственных веществ», — говорят исследователи.

Клинические испытания показали, что всего одна двухграммовая жевательная таблетка с содержанием 79 мг порошка бобов снижает концентрацию коронавируса в слюне более чем на 95%. А главное, что это абсолютно натуральное и безопасное средство профилактики.

«Хотя эффективность бобовой жевательной резинки может меняться в зависимости от вариантов вируса, а концентрация вируса в полости рта меняется от человека к человеку, мы считаем, что значительная нейтрализация инфекции может быть достигнута в течение 5 минут жевания», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Therapy.

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#вирусы #здоровье
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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го апреля

    Сухую хлорку добавьте и она убъёт вообще всё.🧐

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