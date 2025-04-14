Самые опасные народные способы лечения простуды

Более половины людей при простуде полагается на народные средства. Правда, не всегда эти средства работают.

Лук и чеснок

При простуде чеснок куда только не советуют – и в нос, и в рот, и развесить по комнате, как от вампиров. Однако современная медицина не доказала эффективность луко- и чеснокотерапии.

При какой бы то ни было инфекции чеснок бесполезен, и даже по этическим соображениям вреден для человека. Более того, современные исследования не подтверждают и эффективность чеснока для снижения холестерина, хотя на этом уже построено производство пищевых добавок на основе чеснока.

Дыхание над картошкой (и т.д.)

На медицинском языке подобный метод называется «паровой ингаляцией», но в народном варианте он выглядит скорее как шаманская практика. Многие советские дети помнят, как их сажали над кастрюлей и накрывали голову полотенцем.

В эту кастрюлю текли реки пота и выделений слизистых, что считалось важным признаком эффективности лечения, а раздражения кожи и даже ожоги не принимались во внимание. Конечно, прогревания используются в физиотерапии, но используется для этого особые лампы. А ингаляции в современном мире принято делать специальным компрессорным аппаратом.

100 грамм водки с перцем на ночь

Водка, бесспорно, обладает анальгетическим эффектом. Кроме того, водка создает ложное ощущение тепла, а с перцем еще и отвлекает внимание от хвори.

А если утром выпить еще сто и т.д., как многие и делают, то болезнь пройдет незаметно. Но не стоит забывать, что крепкий алкоголь угнетает иммунную систему. Врачи, впрочем, не против теплого вина в качестве дополнительного средства лечения.

Пропариться в баньке

Банька вообще при многих болезнях очень опасна, в том числе и при гриппах, ОРВИ и т.п. Если человек здоров и не умрет от дополнительной к болезни нагрузки на сердце в бане, то он точно усугубит болезнь, так как воспалительные процессы от нагревания усиливаются, тогда как, конечно, нагреть себя до такой температуры, что умрет вирус, невозможно. Врачи даже после болезни рекомендуют в парную не ходить несколько дней.

Молоко с боржоми и иные горячие коктейли

Каждый врач при в рекомендациях по лечению ОРВИ всегда говорит заветные слова: «теплое питье». Это значит – не горячее. Горячее вредно при ОРВИ, так как дополнительно раздражает слизистые. При этом в народной медицине горячее питье должно быть всегда на основе молока: с медом, с маслом, с «Боржоми».

Все это используется для смягчения боли горла и кашля. Но молоко как ингредиент, тем более с маслом, здесь вовсе не обязательно. И даже не очень полезно, так как это тяжелые для желудка варианты лечения. Полезно теплое питье на основе воды: морсы, соки, чай и т.п.

Горчичники и банки

Эффективность этих средств, а также их производных – грелок, теплых компрессов, жировых обмоток и т.п. в советское время не оспаривалась и классической медициной. Ничего, что кто-то умирал от разрыва сердца при перегреве.

На самом деле эти методы – не более чем так называемая «отвлекающая терапия», которая теоретически снижает больному страдания, переводя внимание на процесс лечения и заменяя боль в горле болью травмированной кожи. Особенно опасны банки, — современная медицина их очень не рекомендует из-за опасности необратимого нарушения кровообращения в подкожной клетчатке.