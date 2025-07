"Endorfin - движение, объединяющее людей, которые выбирают ясное сознание, осознанность и свободу через музыку и танец. - рассказывает основатель комьюнити Эдгар Козак. - Сегодня таких людей становится все больше - бережное отношение к своему здоровью является мировым трендом. Мы рады, что такая философия уже широко привлекает рижан - на нашем мартовском мероприятии в пространстве The Intelligent Space в башнях Zunda Towers собралась яркая, красивая публика, среди которой известные латвийские артисты, художники, диджеи и другие многочисленные ценители прогрессивной электронной музыки. Наша цель - показать, как можно полноценно отдыхать без использования каких-либо стимуляторов. Каждый в комьюнити вдохновляет других своим примером. Будущее именно за такими людьми - честными, свободными и независимыми".

На майском фестивале Endorfin реализует новые возможности open-space, которые будут касаться всех аспектов события. Эстетика, стиль оформления локации и дресс-код Endorfin вдохновлены легендарным фестивалем Burning man. На суперсовременной сцене выступят мировые и латвийские диджеи - Jody Wisternoff, BAMBOSSA BROTHERS, KOZAK vs VOLKOVA и другие.

Хедлайнером фестиваля станет Jody Wisternoff (Великобритания)- английский диджей и продюсер, известный как участник ветеранского хаус- и транс дуэта Way Out West, а также как сольный продюсер прогрессивного хауса, охватывающей жанры от хардкора начала 90 гг до deep house. В настоящее время Wisternoff является артистом одного из самых уважаемых лейблов танцевальной музыки Anjunadeep. Компиляции, которые Wisternoff ежегодно микширует вместе с боссом лейбла Anjunadeep Джеймсом Грантом с 2015 года, попадали на первые строчки в топ Dance на iTunes в США. Несколько лет назад вышел дебютный сольный альбом музыканта "Trails We Blaze". В последнее время Wisternoff выпускает сольные electro house треки в духе 1980-х годов, занимающие высокие места в мировых чартах.

Также в лайнапе Endorfin заявлены DJ’s Bombossa Brothers (Эстония) - дуэт братьев-близнецов, зарекомендовавших себя настоящими саунд-крафтерами, виртуозно смешивающими этнические и мелодичные мотивы с тонкими элементами афро-хауса. Brothers выступали на одной сцене с такими артистами, как Jan Blomqvist, WhoMadeWho, Monolink, Argy, Artbat, Adriatique, Hosh, Damian Lazarus, Adana Twins, Sainte, Henrik Shwarz, Maga, Chaim и многими другими. Музыканты успешно гастролируют по всему миру, выступая на лучших площадках США, Италии, Мексики, Великобритании, Швеции и других стран, являются резидентами клубов Amnesia, Pacha и Eden на Ибице. В конце 2024 года братья выпустили релиз с легендарным Get Physical Music.

Еще одним артистом фестиваля станет диджей, продюсер и основатель движения ENDORFIN - DJ KOZAK (Латвия). Его сеты - это глубокое погружение в прогрессив-хаус и мелодичный транс, наполненные свободой, осознанностью и вдохновением. Эдгар собирает вокруг себя международное комьюнити, где музыка становится мостом между сердцами. DJ Volkova (Латвия) - диджей и продюсер, известная своими atmospheric & cinematic сетами. Выступала на топовых локациях Европы и фестивалях от Берлина до Ибицы. Её работы на YouTube набирают миллионы просмотров. Специализируется на melodic и progressive house. KOZAK vs VOLKOVA - новый дуэт, чьё первое совместное выступление прозвучит на сцене Endorfin и станет яркой аудиовизуальной медитацией, отражающей философию фестиваля.

Мероприятие пройдет в дневное и вечернее время - с 17:00 до 23:00, фестиваль можно посетить всей семьей - детям до 12 лет вход бесплатный, будет работать детская зона с аниматорами и развлечениями, фуд-корнеры предложат посетителям большой выбор безалкогольных авторских коктейлей и полезных закусок.

В преддверии подготовки к главному мероприятию команда Endorfin провела несколько разогревающих вечеринок. В конце марта в Риге с успехом прошло второе событие в рамках движения Endorfin, которое проводит музыкальные мероприятия под эгидой здорового образа жизни.

Организаторы приглашают присоединяться к движению Endorfin всех, кто хочет наслаждаться и жить полной жизнью, находясь в ясном сознании.