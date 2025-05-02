Baltijas balss logotype

Какие продукты питания влияют на состояние сперматозоидов? 1 411

Люблю!
Дата публикации: 02.05.2025
Dietology.pro
Какие продукты питания влияют на состояние сперматозоидов?
ФОТО: Freepik

Поскольку некоторые продукты способны оказать значительное влияние на состояние сперматозоидов и стать причиной проблем с репродуктивным здоровьем, мужчинам рекомендуется следить за рационом.

Как отмечают врачи-урологи, внесение даже незначительных корректировок в питание может существенно улучшить качество спермы, тем самым повысив шансы на успешное зачатие.

В перечень опасных продуктов специалисты включают сосиски, колбасы, бекон и другие продукты из обработанного мяса. Отмечается, подвергшиеся глубокой переработке продукты содержат в своем составе консерванты, нитраты и другие добавки, что имеют негативное влияние на подвижность и морфологию сперматозоидов.

Удивительно, но соя и продукты из нее также могут быть вредны для мужского репродуктивного здоровья. Но следует отметить, что речь идет только о случаях чрезмерного потребления, а при умеренно отношении от присутствия сои в рационе можно получить значительную пользу.

Регулярное употребление сладких газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара может стать причиной набора лишнего веса, а если проблему оставить без внимания, то и ожирения. Из-за этого возникает гормональный дисбаланс в организме, от которого страдает качество спермы.

Еще один источник проблем – фастфуд. Дело в том, что такие продукты отличаются высоким содержанием трансжиров, насыщенных жиров и соли, что сказывается на фертильности. Токсическим воздействием на сперматозоиды отличаются алкогольные напитки. Многочисленные исследования подтверждают: чрезмерное употребление алкоголя не только снижает подвижность сперматозоидов, но и увеличивает число дефектных форм.

В связи с этим врачи рекомендуют озаботиться формированием сбалансированного рациона, то есть употреблять больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка.

Читайте нас также:
#здоровье
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го мая

    Самое лучшее здесь витамины из серии - Ю. Не будет морщин на ху - Ю!

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Типы отношений: почему важно знать свой
Типы отношений: почему важно знать свой
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 111
Они перевернут вашу жизнь: названы самые энергетически мощные даты в августе 2025
Они перевернут вашу жизнь: названы самые энергетически мощные даты в августе 2025 151
Как справиться с депрессией и улучшить свое психологическое состояние
Как справиться с депрессией и улучшить свое психологическое состояние 95
Что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай и кому не рекомендуется пить этот напиток
Что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай и кому не рекомендуется пить этот напиток 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 23
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 27
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 38
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 47
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 58
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 93
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 23
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 27
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео