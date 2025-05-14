Морская капуста, или ламинария, — это водоросль, которая растёт в море. Она совсем не похожа на обычную капусту, которую мы едим. В Японии её очень любят за то, что она очень полезна. Ирина Лялина, биолог, рассказала об этом.

Она отметила, что в морской капусте много разных полезных веществ: йод, калий, натрий, сера, медь, магний, железо, фосфор. Также в ней много витаминов: А, В (B1, B2, B12), C, D и E. Их больше, чем в обычной капусте или других овощах.

Всего 40 граммов морской капусты достаточно, чтобы получить столько йода, сколько нужно человеку на весь день. Йод помогает работе щитовидной железы, успокаивает нервы, делает нас более работоспособными и помогает справляться со стрессом.

Биолог добавила, что морская капуста помогает снизить уровень «плохого» холестерина и уменьшает жировые отложения на стенках сосудов. Она также разжижает кровь и предотвращает образование тромбов. У женщин она помогает нормализовать менструальный цикл и предотвратить некоторые гинекологические заболевания, такие как воспаление придатков и матки.

Морскую капусту называют продуктом долголетия. Она помогает выводить вредные вещества из организма, такие как радионуклиды, соли тяжёлых металлов и токсины, что снижает риск развития рака. Это происходит благодаря особым веществам, которые называются альгинатами.

Морская капуста улучшает работу кишечника и помогает при запорах. Она разбухает в желудке, что помогает работе кишечника.

Однако слишком много морской капусты может быть вредно. Избыток йода может вызвать проблемы с щитовидной железой. Беременным женщинам, людям с болезнями почек и тем, кто страдает аллергией на морскую капусту, её лучше не есть. Если съесть слишком много морской капусты, может появиться тяжесть в желудке и диарея, заключила Лялина.

Источник