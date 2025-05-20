«Жизнь печальна, жизнь прекрасна»: в Риге сыграют спектакль к 125-летию Владимира Набокова

11 июня в 19.00 в большом зале Рижской еврейской общины (Сколас 6) состоится европейская премьера в Риге: «Жизнь печальна, жизнь прекрасна» - спектакль к 125-летию Владимира Набокова. В главной роли - Рустем Галич.

Литературный театр «Диалог» (США) представит спектакль "Жизнь печальна, жизнь прекрасна", созданный к 125-летию восьмикратного номинанта на Нобелевскую премию по литературе русского писателя Владимира Набокова. Постановке, объединившей истории жизни Набокова и героев его прозы, уже рукоплескали зрители Торонто, Оттавы и Нью-Йорка, а в Риге состоится европейская премьера спектакля.

В главной роли – любимец латвийской публики, актер и режиссер Рустем Галич.

Спектакль «Жизнь печальна, жизнь прекрасна» основан на интервью Владимира Набокова разных лет, на его поэзии и прозе, в жизни и творчестве которого сплелись Россия, Европа и Америка.

Судьбе было угодно прочертить Владимиру Набокову извилистый жизненный маршрут: Санкт-Петербург – Берлин - Париж – Гарвард – Монтрё. «Я американский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. …Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце — по-русски…», - говорил писатель.

«Жизнь печальна, жизнь прекрасна» - театральный коллаж, объединивший встречи и горестные расставания, драматические повороты жизни и хрупкую нить надежды в истории о таланте, любви и бесконечном одиночестве. «К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники», - говорил писатель, неповторимым талантом и восхитительным модернистским языком которого продолжает восхищаться весь мир.

Спектакль соединил сразу несколько талантливых личностей русского зарубежья. Сценарий и постановка – руководителя и основателя нью-йоркского литературного театра «Диалог» Ирины Волкович. Театр был основан более 20 лет назад, все спектакли в репертуаре, созданные по оригинальным сценариям, посвящены жизни и творчеству великих писателей, актеров и режиссеров. «Диалог» является обладателем множества престижных театральных наград, гастролировал в Европе и Канаде.

Главную роль в спектакле "Жизнь печальна, жизнь прекрасна" исполнил хорошо знакомый рижской публике по постановкам «Демон», «Египетские ночи», «И рай открылся для любви…» и другим музыкально-поэтическим спектаклям актер и режиссер, звезда русского Нью-Йорка Рустем Галич. Рустем играет в театре «Диалог» со дня его основания, исполняя главные роли в спектаклях «Поверх барьеров» о творчестве Бориса Пастернака, "Темные аллеи" об Иване Бунине и других. Также Рустем является основателем и руководителем собственного Нью-Йоркского театра поэзии. Постановку «и рай открылся для любви» по Демону Лермонтова зрители видели 25 ноября прошлого года в Digital Art House.

Партнершей Рустема Галича в спектакле стала актриса театра «Диалог» Снежанa Черновa. Снежана oкончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, в «Диалоге» работает с 2013 года. Среди ролей актрисы - Марлен Дитрих («Скажи мне, что ты любишь меня»), Ольгa Ивинская («Поверх барьеров»), Алисa Kоонен («Театральные откровения»), Маринa Цветаевa («Сонечка и Марина», «Судьбы скрещенье») и другие.