Быстрый безглютеновый пирог со спаржей и рикоттой

Если вы ищете легкий и питательный вариант обеда или ужина — попробуйте этот изящный пирог без глютена с рикоттой и спаржей.
Ароматный, с нежной текстурой и ярким вкусом, прекрасно сочетается с легким зеленым салатом и бокалом белого вина. Идеально — как для гостей, так и для уютного семейного круга. А о рецепте приготовления рассказали на странице фудблогера Amelie.
Ингредиенты
Для начинки
Рикота 250 г
Твердый творог 100 г
Яйца 5 шт.
Молодая спаржа 1 горсть
Соль
Перец
Мускатный орех
Для основания
Нутовая мука 150 г
Оливковое масло 40 мл
Вода 60 мл
Соль ½ ч. л
Приготовление
Смешайте нутовую муку с солью. Добавить оливковое масло и воду, замесить эластичное тесто.
Заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 15–20 мин. Затем раскатайте его между двумя листами пергамента и выложите в форму для выпечки.
Промойте стебли спаржи, обрежьте жесткие кончики. Варите на пару 5–7 мин — спаржа должна остаться хрустящей.
В отдельной миске соедините рикоту, тертый сыр, яйца, специи и мускатный орех. Хорошо перемешайте до однородности.
Вылейте начинку на тесто, сверху выложите спаржу (поясница или вдоль — как вам нравится). Выпекайте при температуре 180°C в течение 45 мин или до золотистой корочки.
Идеи для подачи
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Теплым с рукколой или миксом салатов
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С ложкой греческого йогурта или соусом песто
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Как завтрак или обед в офис, даже в холодном виде
Этот пирог прекрасно хранится в холодильнике до 3 дней и его вкус лучше на следующий день. А еще его можно замораживать порционно и под рукой всегда будет питательный перекус.
Источник: tsn
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