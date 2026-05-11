Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в случае выхода партии «Прогрессивные» из правящей коалиции страна может перейти к формату технического правительства.

Об этом глава правительства сказала в интервью программе TV3 «900 секунд», комментируя ситуацию после неожиданной отставки министра обороны Андриса Спрудса.

Силиня признала, что переговоры с «Прогрессивными» фактически сорвались.

По словам премьера, представители партии не пришли на воскресную встречу, из-за чего она даже не смогла обсудить с ними возможного кандидата на пост министра обороны.

«Я ничего им не предлагала, потому что даже не могла это с ними обсудить», — заявила Силиня.

Она также сообщила, что сам Спрудс после объявления об отставке с ней не связывался.

Политический кризис разгорелся после серии инцидентов с дронами в Латгалии, включая случаи падения беспилотников, прилетевших со стороны России.

Силиня заявила, что утратила доверие к министру обороны и считает необходимым усилить профессиональное руководство отраслью.

На пост министра премьер уже предложила полковника Райвиса Мелниса, который согласился занять должность. Однако сама Силиня признает, что пока не уверена, хватит ли голосов в Сейме для его утверждения.

Важно понимать: если коалиция окончательно распадется, правительство может продолжить работу в техническом режиме — то есть без устойчивого парламентского большинства и с ограниченными политическими возможностями.

Сама премьер пока избегает переговоров с оппозицией и подчеркивает, что сначала хотела обсудить ситуацию внутри коалиции.

Сейчас фактически единственным стабильным партнером «Нового Единства» остается Союз зеленых и крестьян.

В СЗК уже заявили, что ситуация вокруг обороны страны требует «спокойного и профессионального подхода». В понедельник представители партии планируют встретиться с президентом Эдгаром Ринкевичем для обсуждения дальнейших действий.

Тем временем Андрис Спрудс объяснил свою отставку желанием взять политическую ответственность на себя и не допустить втягивания армии в политический конфликт.

Одновременно продолжается проверка действий Национальных вооруженных сил после инцидентов с дронами и обсуждение усиления системы противовоздушной обороны на восточной границе.

Ситуация вокруг Минобороны стала одним из самых серьезных политических кризисов для нынешней коалиции за последнее время.

Позже слова Силини прокомментировал Руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев, а затем то же самое сделали и представители оппозиционного «Объединенного списка».