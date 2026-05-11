Непросто жить в памятнике архитектуры 99-летней давности – самым большим вызовом летом становятся даже не регулярные отключения водопровода, но веселой расцветки листовки на подъездах и машинах. Как, опять снимают очередной фильм, и вновь запрещена стоянка во дворе?!

Этим летом Рига становится съемочной площадкой для иностранных кинокартин – причем за наши с вами деньги. В 2026 году бюджет выделит 3,4 млн евро, в 2027 сумма более чем удвоится – 7,4 млн евро.

Министр экономики в главной роли

Пальму первенства в освоении дотаций перехватило ведомство Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян), в конце апреля ведомство вошло в Кабинет Министров с очередным своим прожектом:

«Съемки иностранных фильмов и организация крупных мероприятий способствуют вовлечению местных предприятий и специалистов в международные проекты, способствуя переносу знаний и технологий, совершенствованию профессиональных навыков и росту конкурентоспособности отрасли. Одновременно развивается связанная с этими мероприятиями цепочка услуг – техническое обеспечение, логистика, размещение, питание, транспорт и другие связанные услуги. Крупные мероприятия и иностранные фильмы, созданные в Латвии, служат эффективным инструментом создания образа государства. В то же время реализация поддержанных проектов создает прямые и косвенные налоговые поступления в госбюджет».

Властелин колец и два прокурора

Дело, конечно, хорошее, да только вот вряд ли всякий зритель досмотрит кадры фильма до конца – и поинтересуется, какая же была локация съемок.

Конечно, есть примеры того, как туризм по мотивам знаменитых киносаг буквально поднял народное хозяйство – скажем, голливудская трилогия «Властелин колец» оказала колоссальное влияние на экономику Новой Зеландии, сделав ее мировым центром кинотуризма. Точную общую сумму за все годы с первого фильма в 2001 подсчитать сложно, но влияние оценивается в миллиарды долларов. «Деревня хоббитов» около Матаматы стала главной достопримечательностью. Стоимость билета туда – около 199 новозеландских долларов (около 99 евро), место привлекает сотни тысяч посетителей ежегодно, генерируя огромные доходы для региона Вайкато…

Да только вот ЛР с точки зрения западных продюсеров, скорее всего, призвана изображать такие места и времена, что отправляться туда как-то не очень потянет.

К примеру, украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница подобрал уже не функционирующую тюрьму «Браса» в качестве натуры для обличающего культ личности фильма «Два прокурора». В основном производством его занималась французская компания, а у нас организацией съемок занималась латвийский сопродюсер Алисе Гелзе и исполнительный продюсер — Мартиньш Эйхе.

Ранее тот же господин Лозница выбрал Даугавпилс и тамошнюю тюрьму «Белый лебедь» для показа в фильме «Кроткая» (по мотивам Достоевского), на современный российский, провинциальный, манер. Что наглядно показывает – на что похож региональный центр государства-участника Евросоюза и НАТО.

Хиты проката

Здесь стоит вспомнить, что именно Рижская киностудия была одной из ведущих в СССР, поэтому наш город часто появлялся в кинокартинах, особенно в жанрах детектива, драмы и экранизациях зарубежной литературы. Вот самые известные советские фильмы, снимавшиеся в Риге:

«Семнадцать мгновений весны» (1973): Улица Яуниела в Старой Риге «играла» роль Цветочной улицы в Берне, а также улицы в Берлине.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986): Та же улица Яуниела служила Бейкер-стрит в Лондоне.

«Театр» (1978): Фильм с Вией Артмане, снятый в Риге.

«Мираж» (1983): Знаменитый детективный триллер.

«Щит и меч» (1968): Некоторые сцены шпионского фильма снимали в Риге.

«Богач, бедняк» (1982): Снимался в том числе на улице Нометню.

Показ вышеуказанных кинолокаций в Вецриге и по сейчас служит обязательной частью экскурсии для туриста из бывшей общей страны. Откуда бы он не прибыл – из Казахстана или Израиля, ведь важен культурный контекст, шведам и немцам не интересно.

Где мы вскоре увидим Латвию

«Wild, Wild East» («Дикий, дикий Восток») — исторический нуар-триллер польского режиссера Яна Холоубека (известного по сериалам Netflix «Трясина», «Высокая вода»). Съемки проходили в Кулдиге, Риге и Салацгриве.

Действие происходит в 1943 году, сюжет строится вокруг немецкого следователя Мартина Вольфа, расследующего исчезновение адвоката в оккупированной деревне. Его приезд нарушает хрупкое равновесие между местными жителями, коррумпированными коллаборационистами и нацистами, раскрывая тайны и предательства. В 2025 году наши налогоплательщики выдали на картину 362 030,4 евро, в этом году из латвийского бюджета на съемки пойдет 872 064 евро.

«Dirt in your face» («Лицом в грязь»). Фильм, поставленный эстонцем Яаном Кильми рассказывает историю смелого и самоуверенного 17-летнего Михкеля, который вместе с хард-рок группой отправляется в летнее путешествие, чтобы выступить на самом важном музыкальном фестивале своей жизни. Это путешествие, полное музыки, алкоголя и любви, становится судьбоносным опытом, формирующим самосознание поколения Прибалтики в последние годы СССР.

Снималось в живописных окрестностях замка Бирини. В прошлом году потрачено 611 500 евро госфинансирования Латвии.

«Young Stalin» («Молодой Сталин»). В Латвии снимут фильм о молодом Иосифе Виссарионовиче. Его намеревается сыграть звезда «Сегуна» британский актер Космо Джарвис. Байопик расскажет о ранних годах жизни советского вождя, в том числе о его участии в ограблении Тифлисского банка в 1907 году.

Картина будет основана на книге «Молодой Сталин» английского историка и писателя Саймона Себаг-Монтефиоре. Режиссером выступит Гела Баблуани, автор фильмов «13» и «Наследство». Производством фильма занимаются Access Entertainment и грузинская Independent Film Project, с латвийской стороны SIA Nafta Films. Дата выхода картины пока неизвестна…

Здесь стоит отметить, что особенностью современного кино является т.н. постпродакшн – финальная стадия создания произведения, когда в кадре недрогнувшей рукой редактора подтираются всяческие не относящиеся к сути фильма реалии. Так что, вполне возможно, если мы даже и увидим перечисленные ленты, то наши края на них будет – не узнать.