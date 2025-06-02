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Laima Rendezvous Jūrmala 2025: энергия музыки, эмоций и открытий 0 536

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Laima Rendezvous Jūrmala 2025: энергия музыки, эмоций и открытий

С 25 по 27 июля в жемчужине Балтийского побережья — концертном зале "Дзинтари" — вновь прозвучат лучшие голоса и самые любимые песни в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Этот музыкальный праздник, ставший летней традицией, объединит искусство, элегантность и яркие эмоции, превращая каждый вечер в незабываемое событие.

Этим летом фестиваль представит еще трёх ярких артистов, каждый из которых выйдет на сцену со своим собственным творческим взглядом и индивидуальным стилем. Их выступления раскроют многогранность современной музыки — от проникновенных баллад до энергичных хитов.

Олег Кензов - популярный украинский певец и автор песен, который завоевал сердца миллионов благодаря своей неподдельной искренности и яркой харизме. Его главные хиты, такие как «По кайфу» и «#ракетабомбапетарда», давно стали саундтреком жизни его поклонников. Каждое его выступление — это энергетический заряд и приглашение в мир настоящих эмоций.

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Николай Трубач - исполнитель, чьи знаковые песни «Лодочка» и «Пять минут» находят отклик в сердцах слушателей и до сих пор звучат актуально. Его выступления всегда пронизаны душевностью и неподдельной теплотой, которые создают атмосферу доверия и искреннего диалога с публикой.

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ALIKA — яркая молодая звезда из Эстонии, чей мощный и чувственный вокал не оставляет равнодушным. Победительница Estonian Idol и представительница Эстонии на Евровидении 2023, она покорила Европу своим хитом «Bridges» и уверенно продолжает путь к международному признанию. Её синглы «C’est La Vie», «Virmalised» демонстрируют её многогранный талант и способность сочетать жанры — от баллад до энергичных поп-треков.

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Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. В течение трёх дней на сцене “Дзинтари” выступают артисты из разных стран и музыкальных направлений, даря публике живое исполнение в сопровождении оркестра. Тёплая атмосфера, неповторимые дуэты, высокий художественный уровень и международная программа делают этот фестиваль уникальным и неотъемлемой частью латвийского лета.

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#фестиваль #искусство #культура
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