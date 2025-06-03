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В Юрмале состоится грандиозный праздничный концерт «GALA GALANTE, THREE TENORS & FRIENDS» 0 227

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
В Юрмале состоится грандиозный праздничный концерт «GALA GALANTE, THREE TENORS & FRIENDS»

17 августа в 20:00 в концертном зале "Drintari”, в рамках нового значимого события стран Балтии и всей Европы - «Балтийской Премии/Baltic Awards», состоится грандиозный концерт “GALA GALANTE, THREE TENORS & FRIENDS”.

В музыкальной программе "Una fiesta de la musica" примут участие три всемирно известных тенора, выступающих на лучших оперных сценах – Эдгарас Монтвидас (Edgaras Montvydas) (Литва), Липарит Аветисян (Liparit Avetisyan) (Армения) и Раймондс Браманис (Raimonds Bramanis) (Латвия).

К выступлению оперной дивы Инессы Галанте и выдающихся теноров на праздничном концерте присоединится целая плеяда латвийских и зарубежных звезд: популярная латвийская группа DAGAMBA, блистательный пианист Андрей Осокин, выразительная вокалистка из Эстонии, обладательница широчайшего вокального диапазона, сопрано Элина Нечаева, оперный певец из Узбекистана, бас Женисбек Пиязов. Аккомпанировать участникам концерта в этот вечер будет яркая и эмоциональная австрийская пианистка Грета Эрхартер-Саргсян. Руководить оркестром будет прославленный дирижер Экхарт Вицык (Eckhart Wycik) (Германия). Cпециальный гость - маэстро Раймонд Паулс.

В исполнении ярких, талантливых артистов со сцены прозвучат знаменитые оперные арии и излюбленные публикой мировые музыкальные произведения разных жанров, в том числе джазовые композиции и классические сочинения в неожиданных аранжировках.

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На создание музыкальной программы теноров организаторов вдохновили легендарные совместные выступления трех величайших теноров современности (Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго), собиравшими многотысячные залы и стадионы по всему миру. Слушателей ждет блистательное исполнение легендарного репертуара «трех теноров», кроме того, со сцены прозвучат популярные итальянские песни, а также красивейшие неаполитанские мелодии, которые перенесут всех присутствующих в атмосферу сказочной Италии. Эта бесподобная подборка музыкальных произведений покорит каждого слушателя в зале и станет настоящим подарком для всех почитателей прекрасной музыки.

В начале вечера по красной дорожке пройдут известные музыканты, актеры театра и кино, художники, бизнесмены и политики, а также многочисленные приглашенные почетные гости со всего мира и номинанты «Балтийской Премии/Baltic Awards». Талантливые участники, блистательные исполнители, элегантные гости создадут незабываемое по своей атмосфере мероприятие, которое превратит Юрмалу в латвийскую Ривьеру.

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#концерт #искусство #культура
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