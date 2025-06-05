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Перерезать «пуповину»: что делать, если муж во всем советуется со свекровью 0 371

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Перерезать «пуповину»: что делать, если муж во всем советуется со свекровью

Вы вроде вышли замуж за взрослого мужчину, а ощущение — как будто стали третьей в отношениях. Он не может купить шторы в ваш, на секундочку, дом, не получив одобрения своей матери, сверяется с ней по поводу ваших отпусков и семейного бюджета, а ее мнение по-прежнему звучит как последнее слово. Что делать, если взрослый человек по-прежнему живет в эмоциональной связке с мамой? Психолог Радмила Бакирова дала советы.

Поговорите о проблеме без обвинений

Первый импульс — устроить скандал и обвинить его в инфантильности. Но конфликты в лоб здесь только усугубят ситуацию. Вместо этого важно спокойно рассказать, какие чувства это у вас вызывает: «Я чувствую себя ненужной в наших решениях, мне не хватает ощущения партнерства». Дайте понять, что речь не о маме, а о ваших с ним отношениях.

Разграничьте роли и ответственность

Если муж до сих пор не видит границ между семьей, где он вырос, и той, которую создал — их нужно выстраивать. «Предложите „зоны автономии“: решения, которые вы принимаете вместе, без участия третьих лиц. Иногда помогает формулировка: „Ты, конечно, можешь советоваться с мамой — и вообще с кем угодно, но решение мы принимаем вдвоем“, — утверждает эксперт.

Посмотрите в корень: страх взрослой ответственности

Часто за избыточной зависимостью от мнения матери скрывается страх взрослого выбора. Муж может бояться ошибиться, бояться вашей критики или просто не чувствовать себя достаточно уверенным. Тут может помочь не упрек, а поддержка: „Я верю, что ты справишься сам — и даже если оплошаешь, я все равно буду рядом, как партнер и друг“.

Если не помогает — обращайтесь за помощью

Если разговоры не работают, а ситуация повторяется годами, стоит рассмотреть вариант совместной консультации у специалиста. „Иногда нужна помощь извне, чтобы мягко "перерезать пуповину“ и перестроить сценарий. Это не про войну с его мамой, а про взросление отношений внутри вашей пары», — подытоживает психолог.

И, кстати, подумайте вот о чем на досуге. Вторичная выгода женщины, живущей с маменькиным сынком, нередко скрыта под слоем раздражения: роль «разумной взрослой», которая все тянет на себе, позволяет чувствовать себя сильной, незаменимой и морально оказываться выше «этого недотепы». Она может бессознательно выбирать такого партнера, чтобы подтверждать сценарий жертвенности или избегать настоящей близости — ведь рядом с таким мужчиной она всегда «главная» в тени его слабости. Это дает ощущение контроля, но, увы, взамен полноценного партнерства. И счастья.

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#психология #свекровь #мужчина и женщина
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