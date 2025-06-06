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Люблю готовить: гнезда тальятелле с мясным фаршем 0 357

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
Mediasole
Люблю готовить: гнезда тальятелле с мясным фаршем

Приготовьте вкусное и сытное блюдо - гнезда тальятелли с мясным фаршем. Для этого вам понадобится сковорода, макароны тельятелле, лук, морковь и совсем немного специй. Уверены, вы останетесь довольны результатом.

Ингредиенты

мясной фарш - 300 г макароны гнезда тальятелле - 220 г репчатый лук - 100 г петрушка свежая - 10 г морковь - 50 г чеснок - 2 зубчика томатная паста - 2 ст.л. мука пшеничная - 1/2 ч.л. растительное масло - 2 ст.л. вода - 600 мл смесь итальянских трав - 1/2 ч.л. чеснок молотый (чесночный порошок) - 1/3 ч.л. сахар - 2/3 ч.л. перец черный молотый - по вкусу соль - по вкусу

Как приготовить гнезда тальятелле с мясным фаршем

  1. Репчатый лук, морковь и свежую петрушку петрушку мелко нарезать, чеснок измельчить.

  2. В миску добавить мясной фарш, 50 г лука, петрушку, 2/3 ч.л. соли, 1/3 ч.л. черного молотого перца, 1/3 молотого чеснока, хорошо вымешать.

  3. На среднем огне нагреть сковороду с 2 ст.л. растительного масла, добавить половину количества репчатого лука и морковь, обжарить на среднем огне 3-4 минуты до золотистого цвета.

  4. Затем добавить муку, хорошо перемешать, добавить томатную пасту и обжаривать 1 минуту на среднем огне. В сковороду добавить 600 мл воды и перемешать до однородной консистенции.

  5. Затем добавить 2/3 ч.л. соли, 2/3 ч.л. сахара, 1/3 ч.л. черного молотого перца и смесь итальянских трав по вкусу, перемешать.

  6. Макаронные гнезда тальятелле выложить в сковороду, заполнить фаршем, довести до кипения.

  7. Ложкой или маленьким половником облить соусом гнезда с фаршем, убавить огонь до слабого, накрыть крышкой и готовить 25 минут.

Советы

  1. Если вы предпочитаете менее густой соус, добавляйте на 100-150 мл больше воды.

  2. Воду можно заменить мясным, куриным или овощным бульоном, блюдо получится еще вкуснее.

  3. Мясной фарш можно использовать любой, если фарш вам кажется недостаточно сочным, добавьте 1-2 ст.л. холодной воды.

  4. Приправы используйте и добавляйте по вашему вкусу.

  5. Пшеничную муку для соуса можно заменить ржаную или овсяную.

  6. Добавьте в соус кусочек сливочного масла, блюдо приобретет сливочный вкус.

  7. Если используете сковороду без антипригарного покрытия, следите за приготовлением, чтобы гнезда не пригорели.

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