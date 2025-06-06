Люблю готовить: гнезда тальятелле с мясным фаршем

Приготовьте вкусное и сытное блюдо - гнезда тальятелли с мясным фаршем. Для этого вам понадобится сковорода, макароны тельятелле, лук, морковь и совсем немного специй. Уверены, вы останетесь довольны результатом.
Ингредиенты
мясной фарш - 300 г макароны гнезда тальятелле - 220 г репчатый лук - 100 г петрушка свежая - 10 г морковь - 50 г чеснок - 2 зубчика томатная паста - 2 ст.л. мука пшеничная - 1/2 ч.л. растительное масло - 2 ст.л. вода - 600 мл смесь итальянских трав - 1/2 ч.л. чеснок молотый (чесночный порошок) - 1/3 ч.л. сахар - 2/3 ч.л. перец черный молотый - по вкусу соль - по вкусу
Как приготовить гнезда тальятелле с мясным фаршем
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Репчатый лук, морковь и свежую петрушку петрушку мелко нарезать, чеснок измельчить.
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В миску добавить мясной фарш, 50 г лука, петрушку, 2/3 ч.л. соли, 1/3 ч.л. черного молотого перца, 1/3 молотого чеснока, хорошо вымешать.
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На среднем огне нагреть сковороду с 2 ст.л. растительного масла, добавить половину количества репчатого лука и морковь, обжарить на среднем огне 3-4 минуты до золотистого цвета.
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Затем добавить муку, хорошо перемешать, добавить томатную пасту и обжаривать 1 минуту на среднем огне. В сковороду добавить 600 мл воды и перемешать до однородной консистенции.
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Затем добавить 2/3 ч.л. соли, 2/3 ч.л. сахара, 1/3 ч.л. черного молотого перца и смесь итальянских трав по вкусу, перемешать.
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Макаронные гнезда тальятелле выложить в сковороду, заполнить фаршем, довести до кипения.
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Ложкой или маленьким половником облить соусом гнезда с фаршем, убавить огонь до слабого, накрыть крышкой и готовить 25 минут.
Советы
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Если вы предпочитаете менее густой соус, добавляйте на 100-150 мл больше воды.
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Воду можно заменить мясным, куриным или овощным бульоном, блюдо получится еще вкуснее.
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Мясной фарш можно использовать любой, если фарш вам кажется недостаточно сочным, добавьте 1-2 ст.л. холодной воды.
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Приправы используйте и добавляйте по вашему вкусу.
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Пшеничную муку для соуса можно заменить ржаную или овсяную.
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Добавьте в соус кусочек сливочного масла, блюдо приобретет сливочный вкус.
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Если используете сковороду без антипригарного покрытия, следите за приготовлением, чтобы гнезда не пригорели.
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