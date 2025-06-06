Люблю готовить: гнезда тальятелле с мясным фаршем

Ингредиенты

мясной фарш - 300 г макароны гнезда тальятелле - 220 г репчатый лук - 100 г петрушка свежая - 10 г морковь - 50 г чеснок - 2 зубчика томатная паста - 2 ст.л. мука пшеничная - 1/2 ч.л. растительное масло - 2 ст.л. вода - 600 мл смесь итальянских трав - 1/2 ч.л. чеснок молотый (чесночный порошок) - 1/3 ч.л. сахар - 2/3 ч.л. перец черный молотый - по вкусу соль - по вкусу

Репчатый лук, морковь и свежую петрушку петрушку мелко нарезать, чеснок измельчить.

В миску добавить мясной фарш, 50 г лука, петрушку, 2/3 ч.л. соли, 1/3 ч.л. черного молотого перца, 1/3 молотого чеснока, хорошо вымешать.

На среднем огне нагреть сковороду с 2 ст.л. растительного масла, добавить половину количества репчатого лука и морковь, обжарить на среднем огне 3-4 минуты до золотистого цвета.

Затем добавить муку, хорошо перемешать, добавить томатную пасту и обжаривать 1 минуту на среднем огне. В сковороду добавить 600 мл воды и перемешать до однородной консистенции.

Затем добавить 2/3 ч.л. соли, 2/3 ч.л. сахара, 1/3 ч.л. черного молотого перца и смесь итальянских трав по вкусу, перемешать.

Макаронные гнезда тальятелле выложить в сковороду, заполнить фаршем, довести до кипения.