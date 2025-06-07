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Яблочно-банановый рулет из лаваша 0 342

Люблю!
Дата публикации: 07.06.2025
1001sovet
Яблочно-банановый рулет из лаваша

Наслаждаться десертами можно без вреда для фигуры. Существует рецепт лакомства, которое не только радует вкусовые рецепторы, но и помогает оставаться в форме.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий - 1-2 листа

  • яблоки - 2 шт

  • банан - 1 шт

  • корица - по вкусу

  • горсть изюма или измельченных орешков - по желанию

  • яйцо - 1 шт (для смазывания)

  • кокосовая стружка или кунжут - для посыпки

Приготовление:

  1. Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке или тонкими ломтиками.

  2. Далее нужно размять вилкой и смешать с яблоками, бананом, корицей и добавить изюм.

  3. После этого разложите лаваш, выложите начинку равномерно, оставляя края.

  4. Сверните плотно рулетом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом верха и посыпать кокосом.

  5. Выпекать при 180°С примерно 20-25 мин до румяности.

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