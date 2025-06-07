Яблочно-банановый рулет из лаваша

Наслаждаться десертами можно без вреда для фигуры. Существует рецепт лакомства, которое не только радует вкусовые рецепторы, но и помогает оставаться в форме.
Ингредиенты:
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лаваш тонкий - 1-2 листа
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яблоки - 2 шт
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банан - 1 шт
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корица - по вкусу
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горсть изюма или измельченных орешков - по желанию
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яйцо - 1 шт (для смазывания)
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кокосовая стружка или кунжут - для посыпки
Приготовление:
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Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке или тонкими ломтиками.
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Далее нужно размять вилкой и смешать с яблоками, бананом, корицей и добавить изюм.
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После этого разложите лаваш, выложите начинку равномерно, оставляя края.
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Сверните плотно рулетом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом верха и посыпать кокосом.
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Выпекать при 180°С примерно 20-25 мин до румяности.
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