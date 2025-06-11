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Пересадка нарциссов: когда ни в коем случае не нужно это делать 0 488

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2025
Napensii
Пересадка нарциссов: когда ни в коем случае не нужно это делать

Некоторые цветоводы выкапывают луковицы нарциссов каждый год, проводя своеобразную «ревизию» посадочного материала. Но такой способ неудобен: он придает хлопот в разгар дачного сезона, а луковицы плохо хранятся вне земли.

Пересадка нарциссов необходима, когда они растут на одном месте несколько лет, начинают сильно разрастаться, а цветы мельчают – следовательно, пора делить и сортировать луковицы.

Точно определить, когда выкапывать нарциссы для пересадки сложно — сроки цветения зависят от сорта и условий выращивания.

Выкапывать нарциссы следует после цветения, когда начнут желтеть кончики листьев и куст начнет распадаться, терять свою цельность.

Не нужно ждать, когда листья полностью умрет, потому что в этот период луковицы уже могут дать новые корни и выкапывание или пересадка повредят им.

Летняя пересадка нарциссов с места на место нежелательна – ослабленные луковицы плохо переносят адаптацию.

Если нужно изменить расположение клумбы, луковицы выкапывают, а высаживают их уже в следующем году.

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#дом #цветы
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