В Риге этим летом отремонтируют несколько школ. Какие? 0 174

Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня поддержал ремонт нескольких столичных школ.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюциемской основной школе на улице Дзирциема, 109, в Рижской средней школе Аркадияс на улице Мелнсила, 6.

Общая стоимость работ составит 884 000 евро, в том числе кредит составит 795 600 евро, а финансирование самоуправления - 88 400 евро.

Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе на улице Рушону, 6, и в Рижской гимназии Северных стран на улице Паула Леиня, 12. Общая стоимость проекта составляет 831 000 евро, в том числе кредит - 747 900 евро, а финансирование Рижского самоуправления - 83 100 евро.

В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе на улице Пурвциема, 23А, в Рижской Дарзциемской средней школе на улице Сеску, 72, на общую сумму 1 032 000 евро. В том числе кредиты составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления - 103 200 евро.

За реализацию инвестиционных проектов отвечает департамент имущества Рижской думы.

#ремонт #образование #недвижимость #инвестиции #рижская дума #школы #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
