Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ лидер фракции Объединенного списка в Сейме Эдгарс Таварс обмолвился о том, что теоретически можно было бы создать правительство меньшинства, состоящее из "ядра", которое образовалось сегодня. А именно: из Нацобъединения, Объединенного списка и Союза зеленых и крестьян. У этих трех партий в Сейме, с учетом и поддержки независимых депутатов, набирается максимум 43 голоса. Опять-таки, если договориться с частью остальной оппозиции (к примеру, они не регистрируются во время пленарного заседания), то можно утвердить и такое правительство - большинством от присутствующих депутатов. Однако такому правительству будет весьма сложно работать и оно будет напоминать по влиянию нынешнее отставное правительство Силини - то есть с ограниченной дееспособностью. Поэтому более реальный сценарий - привлекать четвертого партнера в лице или "Нового Единства", или " Латвия на первом месте".

Один из лидер Нацобъединения Янис Домбрава в эфире Латвийского ТВ выразил надежду, что новое правительство удастся сформировать за две недели.