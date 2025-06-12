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Подкормка с вашей кухни для пышного цветения роз и гортензий 0 2886

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Дата публикации: 12.06.2025
Doctorpiter
Подкормка с вашей кухни для пышного цветения роз и гортензий
ФОТО: dreamstime

Не спешите выбрасывать кухонные отходы, призывают эксперты. Порой остатки продуктов могут пригодиться, особенно если вы заядлый садовод.

Роза — это один из самых популярных цветков, который так любят миллионы женщин. Растение довольно капризное, требует особого ухода. Что касается гортензий, то этот нежный кустарник тоже пользуется высоким спросом. Он будет радовать цветами всё лето, если за ним правильно ухаживать.

И розы, и гортензии любят освещенные места, но при этом растения должны быть защищены от жары и сквозняков. Важен регулярный полив, а также качество почвы: она должна быть хорошо дренирована, насыщена кислородом и питательными веществами. Маркетологи предлагают дорогие подкормки, но зачем лишний раз тратиться? Вы можете удобрить растения обычной кофейной гущей!

Кофейная гуща улучшает структуру почвы и добавляет в нее азот, а также способствуют развитию полезных микробов. Всё это позитивно сказывается на состоянии растений: они начинают активнее цвести, бутоны становятся более плотными и красивыми.

Только не переборщите, иначе почва станет слишком кислой! Не стоит щедро посыпать землю остатками кофе каждый день, достаточно делать это 1–2 раза в неделю. Перемешайте гущу с почвой, можно сделать вокруг куста «защитный круг» — он отпугнет улиток и слизней, говорит садовод Майкл Перри.

Не пьете кофе? Тогда наверняка вы любите чай! Оказывается, он тоже может стать отличной подкормкой для растений.

Здесь тоже всё предельно просто: как только насладитесь напитком, достаньте чайный пакетик, аккуратно разорвите и высыпьте измельченный лист в стакан. Повторно заварите, дайте остыть. Всё, смесью можно поливать как комнатные цветы, так и те, что растут в саду.

Что еще любят розы и гортензии

Для удобрения роз идеально подойдет измельченная кожура банана. Как только нарежете ее мелкими кубиками (или как нравится), сразу же отправляйтесь к клумбам. Кожуру нужно как бы «втереть» в почву, то есть сделать так, чтобы она не лежала сверху.

Гортензии стоит поливать часто, но не слишком обильно. Если вокруг куста будет лужа, это спровоцирует гниение корней.

Розы часто страдают от вредителей. По этой причине растение нуждается в постоянной обработке, например от той же самой тли. Кроме того, растению требуется постоянная обрезка отцветших бутонов, иначе куст будет выглядеть неопрятно.

Гортензию необходимо правильно обрезать, угол должен быть 45 градусов. Цветы после обрезки стоит положить в ванну с горячей водой на час. Так они будут радовать вас гораздо дольше.

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