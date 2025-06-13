Чистота без химии: уксус — универсальное средство в борьбе с грязью

Чистка микроволновки — разбавьте уксус в воде (1:1) и поставьте емкость в печь. Включите микроволновку на несколько минут, чтобы пар размягчил загрязнения. После этого просто протрите внутренние стенки.

Очистка душевой лейки — замочите лейку в растворе уксуса и воды (1:1) на несколько часов. Это поможет удалить известковый налет и улучшить напор воды.

Очистка стекол — разбавьте уксус в воде (1:1) и промойте раствором окна и зеркала. Разводов не останется.

Удаление запахов — уксус помогает нейтрализовать неприятные запахи. Оставьте открытую емкость с уксусом в комнате на ночь. Или добавить его в стиральную машину вместо кондиционера.

Чистка поверхностей — разбавьте 1 часть уксуса с 1 частью воды и протрите поверхности на кухне и в ванной. Также можно смешать уксус с содой до образования пасты и нанести на загрязненные поверхности (плитка, раковина). Оставьте на 15 минут, затем смойте.

От ягод — смочите уксусом ткань и очистите руки от цветных пятен.

На коврах — разведите уксус с водой и используйте для удаления пятен с ковров.

От вина — нанесите уксус на свежие пятна от вина, он поможет нейтрализовать цвет.

От пота — нанесите уксус на пятно на одежде, оставьте ненадолго, затем постирайте вещь или отправьте ее в стиральную машину.

Уход за кожей — разбавьте уксус с водой (1:4) и используйте раствор как тонер для лица. Он отлично отшелушивает кожу, восстанавливает баланс рН и борется с бактериями.

Уход за волосами — разбавьте 1 ст. л. уксуса в 1 л воды и ополосните волосы. Жидкость помогает удалить остатки средств для укладки, придает блеск волосам и делает их послушными.

Устранение перхоти — полоскание волос уксусом может также помочь при проблемах с перхотью.

От боли в мышцах — если потянули мышцу, разведите 1 ст. л. уксуса в 100 мл воды, смочите жидкостью кусок ткани и приложите на больное место на 30 минут.

Устранение боли в горле — приготовьте раствор из 100 мл воды и 1 ч. л. уксуса, поласкайте горло каждые 2—3 часа.

Избавление от трещин на руках — смешайте любимый крем для рук с 1 ч. л. уксуса. Каждый вечер перед сном втирайте средство в кожу.