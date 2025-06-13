Гала-концерт «Young International Opera Stars» в концертном зале «Дзинтари» 3 июля 2025 года

«Сейчас зрителю предоставляется редкая возможность за небольшую плату увидеть на сцене тех, за кого уже через несколько лет придется платить большие деньги!» Мартиньш Озолиньш (из выступления на радио)

Латвия, один из культурных центров Северной Европы, вновь принимает молодых звезд мировой оперной сцены. 3 июля 2025 года в концертном зале «Дзинтари» состоится уже третий Гала-концерт оперных исполнителей из разных стран мира, стипендиатов благотворительного Фонда «SIAA-foundation» из Княжества Лихтенштейн в сопровождении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Латвийской национальной оперы Мартиньшa Озолиньшa. Первый концерт при участии десяти солистов состоялся в августе 2017 года в Латвийской национальной опере и прошел с большим успехом. Второй концерт стипендиатов Фонда прошел с не меньшим успехом в июне 2023 года в концертном зале «Дзинтари».

Название благотворительной организации «Sic itur ad astra» (SIAA) foundation («Так идут к звездам!») как нельзя лучше соответствует ее деятельности – поддержка и продвижение молодых оперных певцов и всяческое содействие им в профессиональном музыкальном развитии. Начинающим оперным певцам, которые убежденно мотивированы на оперную карьеру, Фонд оказывает поддержку, организуя концерты с лучшими дирижерами и симфоническими оркестрами в самых известных концертных залах мира. Выступления стипендиатов проходили, например, в знаменитом Зале Верди Миланской консерватории (2022), в Театре Сервантеса в Малаге (2022), Испания (2022), Stadtsaal of Waidhofen an der Thaya в Австрии (2021) и в знаменитом зале Gewandhaus в Лейпциге (2024), Германия. Концерты стипендиатов под виртуозным руководством дирижера Даниэле Агимана состоялись в Центре искусств Соннам, Корея (2022), в Teatro Regio di Parma, Италия (2023) и Teatro Comunale di Sassari, Италия (2024).

На гала-концерте «Young International Opera Stars» 3 июля 2025 года в концертном зале «Дзинтари» свои таланты публике представят меццо-сопрано Eglė Wyss (Sidlauskaite) (Литва), баритон Romanas Kudriašovas (Литва), сопрано Fan Zhou (Китай), тенор Lian Wang (Китай), сопрано Sandra Sarikovaite (Литва), меццо-сопрано Léontine Maridat-Zimmerlin (Франция) и бас Msimelelo Mbali (ЮАР). В их исполнении прозвучат шедевры оперной классики – известные арии и произведения Верди, Моцарта, Беллини, Россини, Бизе, Доницетти, Пуччини, Штрауса и других классиков мировой оперы.

Все семь молодых солистов, которые выйдут на сцену 3 июля 2025 года, являются стипендиатами Фонда «SIAA-foundation» из Княжества Лихтенштейн, которые уже сегодня выступают на ведущих площадках мировой оперной сцены, таких как La Sсala и Metropolitan Opera. Так, например, среди недавних работ меццо-сопрано Eglė Wyss (Sidlauskaite)– дебют в роли Grimgerde в опере Вагнера "Die Walküre" в Миланском театре Ла Скала под руководством дирижеров Simone Young и Alexander Soddy. Среди участников концерта лауреаты престижных оперных конкурсов, таких как конкурс "BBC Cardiff Singer of the World", международный конкурс вокалистов в Сингапуре и других. В гала-концерте принимают участие солисты различных европейских оперных театров.

Для любителей оперной и симфонической музыки этот концерт, несомненно, станет незабываемым музыкальным событием.