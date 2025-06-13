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Готовим домашний сыр всего за 3 часа! 0 326

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Готовим домашний сыр всего за 3 часа!

Невероятно вкусный сыр, который содержит только натуральные продукты и ничего лишнего.

Сыры которые мы покупаем в магазине, не понятно из чего сделаны. А ведь в сыр продукт полезный с большим содержанием кальция. В этом сыре все продукты натуральные, ничего лишнего, поэтому вы точно уверены, что этот сыр будет полезен.

Ингредиенты:

1 литр молока

1 ст.л. соли

200-300 г. сметаны

3 яйца

Приготовление:

Молоко ставим кипятить, посолив его. В это время взбиваем сметану с яйцами. Как молоко закипит, добавляете сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин. Как только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту массу на ситечко.(если нет капронового сите, можно использовать марлю). Даем полностью стечь жидкости. Через несколько часов можно есть!

Если добавить немного куркумы, то сыр станет жёлтого цвета. Можно так же поэкспериментировать с добавлением пряных трав (например укропа) и меньшим количеством соли.

P.S. Говорят, что бы получились дырочки в сыре, нужно добавить соды.

Источник: pomada.cc

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