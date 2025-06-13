Как ухаживать за помидорами, чтобы собрать хороший урожай

Во-первых, рассаду помидоров нужно сажать на участке, где есть много солнца и нет тени. Во-вторых, стоит регулярно поливать эти овощи, но чрезмерное количество воды портит урожай и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Кроме того, в процессе выращивания важно подкармливать кусты, чтобы в почве было достаточно питательных элементов для формирования плодов и укрепления корней. А еще очень важно обрезать листья, которые, хоть и защищают плоды от ожогов, а почву — от пересыхания, однако, в чрезмерном количестве могут навредить растениям.

Если вы заметили много листьев на кустах, их необходимо обрезать. Однако, на одном кусте нельзя обрезать более четырех листьев, но срезать нужно только нижние, которые расположены ближе к почве. Делать это стоит в июле, когда шанс заболевания томатов фитофторозом считается самым высоким, и только тогда, когда тепло и солнечно.

Зачем обрезать листья на помидорах

Во-первых, когда на кустах обрезаются листья, на плоды попадает много солнечного света, а это ускоряет процесс созревания помидоров. Во-вторых, так снижается риск развития грибковых заболеваний. И в-третьих, кусты отдают питательные элементы и все свои силы на плоды, поэтому вкус улучшается.

И наконец, обрезка кустов позволяет легче собирать урожай на огороде.

Источник: novyny.live