Не успеть замуж: откуда берется этот страх

Многие привыкли жить стереотипами, что нужно выйти замуж до 30 лет, потому что так принято в обществе. Женщины не понимают своих истинных желаний и страдают от давления родителей и близкого окружения. Мы узнали у психолога Натальи Наумовой, почему появляется страх не успеть выйти замуж и как его побороть.

Все из детства

По ее словам, страх не успеть выйти замуж возникает у женщин, которые ориентируются на мнение окружающих.

— Они считают, что существует какая-то сверхзадача и мера успеха женщины. Если она успела выйти замуж и родить ребенка до определенного возраста, то женщина успешная. А если не успела — неудачница, — сказала Наумова.

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих складывается из того, что в детстве человека не принимали родители, объяснила эксперт.

— Например, ребенок в детстве почувствовал, что родители ждут от него определенных достижений. Они не могут быть счастливы и рады, просто потому что он у них есть. Важно понимать, что родители могут лишь иногда проявлять себя неправильно. Но детская психика так устроена, что малыш на что-то обратил внимание, обиделся, сделал вывод, и в дальнейшем эта травматизация мешает во взрослой жизни, — говорит она.

Специалист отметила, что после достижения совершеннолетия, нужно взять ответственность за свою жизнь и самому определить истинные желания и цели.

— Во взрослом возрасте, когда нам уже исполнилось 18 лет и пришло время подумать о семейной жизни, нужно взять на себя ответственность и стать самому себе родителем. Важно уметь себя похвалить, поддержать и принять. Пришло время стать взрослым. Нужно стать самостоятельным человеком и задать себе вопрос: «Какие у меня есть потребности?», — говорит Наумова.

Личная мотивация

По ее мнению, у каждого человека есть потребность в любви и создании семьи. Однако это должно исходить от личного желания, а не от страха опозориться или не соответствовать ожиданиям окружающих.

— Тогда получается выстроить великолепные отношения с супругом и создать не только видимость, а действительно крепкую семью. Также осознанно нужно подходить и к вопросу деторождения. Важно, чтобы человек сам захотел иметь детей, любить и быть любимым. Нужно иметь личную мотивацию, и тогда все получится, — уверена она.

Психолог подчеркнула, что, когда человек сам наполнится любовью, он будет готов делиться ею с окружающими.

— Женщина становится притягательной для противоположного пола. Мужчины хотят выстраивать с ней серьезные отношения, и все получается наилучшим образом, — считает Наумова.

Тем не менее, если не получается самостоятельно справиться с этой ситуацией, необходимо обращаться за помощью к психологам. Специалисты помогут разобраться в ситуации, и все наладится, подытожила она.

Источник: vm