Baltijas balss logotype

Не успеть замуж: откуда берется этот страх 0 292

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Не успеть замуж: откуда берется этот страх

Многие привыкли жить стереотипами, что нужно выйти замуж до 30 лет, потому что так принято в обществе. Женщины не понимают своих истинных желаний и страдают от давления родителей и близкого окружения. Мы узнали у психолога Натальи Наумовой, почему появляется страх не успеть выйти замуж и как его побороть.

Все из детства

По ее словам, страх не успеть выйти замуж возникает у женщин, которые ориентируются на мнение окружающих.

Они считают, что существует какая-то сверхзадача и мера успеха женщины. Если она успела выйти замуж и родить ребенка до определенного возраста, то женщина успешная. А если не успела — неудачница, — сказала Наумова.

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих складывается из того, что в детстве человека не принимали родители, объяснила эксперт.

Например, ребенок в детстве почувствовал, что родители ждут от него определенных достижений. Они не могут быть счастливы и рады, просто потому что он у них есть. Важно понимать, что родители могут лишь иногда проявлять себя неправильно. Но детская психика так устроена, что малыш на что-то обратил внимание, обиделся, сделал вывод, и в дальнейшем эта травматизация мешает во взрослой жизни, — говорит она.

Специалист отметила, что после достижения совершеннолетия, нужно взять ответственность за свою жизнь и самому определить истинные желания и цели.

Во взрослом возрасте, когда нам уже исполнилось 18 лет и пришло время подумать о семейной жизни, нужно взять на себя ответственность и стать самому себе родителем. Важно уметь себя похвалить, поддержать и принять. Пришло время стать взрослым. Нужно стать самостоятельным человеком и задать себе вопрос: «Какие у меня есть потребности?», — говорит Наумова.

Личная мотивация

По ее мнению, у каждого человека есть потребность в любви и создании семьи. Однако это должно исходить от личного желания, а не от страха опозориться или не соответствовать ожиданиям окружающих.

Тогда получается выстроить великолепные отношения с супругом и создать не только видимость, а действительно крепкую семью. Также осознанно нужно подходить и к вопросу деторождения. Важно, чтобы человек сам захотел иметь детей, любить и быть любимым. Нужно иметь личную мотивацию, и тогда все получится, — уверена она.

Психолог подчеркнула, что, когда человек сам наполнится любовью, он будет готов делиться ею с окружающими.

Женщина становится притягательной для противоположного пола. Мужчины хотят выстраивать с ней серьезные отношения, и все получается наилучшим образом, — считает Наумова.

Тем не менее, если не получается самостоятельно справиться с этой ситуацией, необходимо обращаться за помощью к психологам. Специалисты помогут разобраться в ситуации, и все наладится, подытожила она.

Источник: vm

Читайте нас также:
#психология
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 545
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 350
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 530
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 461

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 13
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 27
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 43
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 65
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 53
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 83
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 13
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 27
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео