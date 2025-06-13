Случайности не случайны: медицинские открытия, которые не были запланированы

Мастер Угвэй из «Кунг-фу Панды» говорил: «Случайности не случайны». И стишок-пирожок есть: «Боги смеялись весь день и вечер, и смешила их фраза “случайная встреча”». Собрали для вас пять случайностей в медицине, которые изменили мир.

Анестезия

Вы представляете себе мир без анестезии? А теперь представьте, что если бы не случайность, мы бы, может, до сих пор мучались! Началось все со «смешных вечеринок» — люди вдыхали некоторые испарения и смеялись. Потом однажды у всех от смеха неожиданно заболел живот и кто-то осознал, что эти «смешные испарения» не только веселят, но и маскируют боль.

Вазелин

Роберту Чезебро, создателю Вазелина, на момент своего открытия было всего 22 года. И нам повезло, что парень был очень наблюдательным и любопытным. Во время исследования нефтяной скважины он услышал, как рабочие жалуются на какую-то странную скользкую слизь, мол, она попадает в машину и все ломает. Но также Роберт заметил, что рабочие замазывали раны и ожоги этой же слизью. Собственно, забрал Чезебро с собой эту слизь, изучил и появился вазелин.

Виагра

Ученые Pfizer хотели создать лекарство, спасающее от всех болезней сердца. Но во время эксперимента выяснилось, что виагра влияет совершенно на другой орган. Ну вы понимаете.

Пенициллин

История начиналась незамысловато: британский бактериолог Александр Флеминг собирался уходить в отпуск. Но прежде,чем отправиться отдыхать, он поставил в раковину чашку с бактериями стафилококка (грипп). Отдыхал он спокойно, отдыхал, вернулся и обнаружил, что с кружкой произошло что-то странное — вместо бактерий образовалась плесень. А сами бактерии исчезли.

Он начал разбираться и выяснил, что плесень рода Penicillium реально блокирует размножение бактерий гриппа. Так первый в мире мощный антибиотик и появился.

Рентгеновские лучи

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген неожиданно заметил, что катодные лучи из-за сильного воздействия электрического разряда излучают какой-то невероятный свет. И свет этот мог проходить через любой предмет, будто бы его и не существует вовсе. Тогда Рентген начал тестировать свое открытие на всем, что попадалось под руку — тапочках, конфетках и т.д. Но однажды он положил небольшой свинцовый диск и на снимках увидел две тени — диска и своих костей. Как вы понимаете, назвали технологию в честь ее создателя.

Источник: stebel