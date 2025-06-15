Умные больше пьют: факты и неожиданные выводы

Почему умные люди чаще пьют алкоголь — вопрос, который на первый взгляд кажется парадоксальным. Но у науки есть неожиданный ответ: интеллектуалы чаще приобщаются к эволюционно новому поведению, в том числе и к употреблению спиртного.

В обществе существует мнение, что употребление алкоголя — это признак слабости, стресса или вредной привычки. Однако последние исследования ученых, опубликованные, в частности, в Psychology Today показывают парадоксальную, но интересную закономерность: люди с высшим интеллектом чаще и больше употребляют алкоголь, чем их менее умные сверстники. В чем же дело, означает ли это, что разум — это пропуск к бокалам вина каждый вечер, попытаемся разобраться.

Алкоголь – эволюционно новое явление

Согласно гипотезе эволюционной новизны более умные люди чаще приобщаются к новым, нестандартным для человечества моделям поведения. А употребление алкоголя – именно такое явление. В природе наши предки могли употреблять в пищу алкоголь лишь случайно, например, в перезрелых фруктах, где ферментация создавала незначительное количество этанола (до 5%).

Настоящий алкоголь – тот, что мы пьем сегодня (пиво, вино, крепкие напитки) – появился после начала земледелия примерно 10 тысяч лет назад. А это вчера по меркам эволюции.

Чем умнее дети, тем больше алкоголя во взрослом возрасте

Оказывается, существует прямая связь между интеллектом в детском возрасте и частотой употребления алкоголя во взрослой жизни.

Дети с IQ выше 125 во взрослом возрасте употребляют алкоголь гораздо чаще, чем дети с IQ ниже 75.

Подростки с высоким интеллектом спустя 7 лет употребляли больше алкоголя, чаще напивались и практиковали эпизоды запойного потребления.

Эти результаты оставались стабильными даже после учета таких факторов как пол, образование, социальный класс, доход, депрессия, семейное положение и уровень образования родителей. То есть дело не в более «богатых» вечеринках или престижной работе. Ученые полагают, что именно интеллектуальные особенности личности влияют на частоту употребления алкоголя.

Умные не значит здоровее

Стоит подчеркнуть: эта тенденция не свидетельствует о пользе алкоголя или его положительном влиянии на разум. Гипотеза указывает на связь между интеллектом и желанием пробовать новое, в частности алкогольные напитки.

Это также объясняет, почему умные люди иногда позволяют себе злоупотребления, которые откровенно вредят здоровью, в частности, запойное употребление или пьянство до опьянения.

Возможные пояснения

Эволюционное любопытство

Интеллектуально развитые люди имеют склонность к познанию нового во всем, включая еду, напитки, опыт.

Социальная активность и карьера

Умные люди чаще занимают должности, где алкоголь является частью делового или культурного взаимодействия – фуршеты или тосты на переговорах.

Меньшее влияние религиозных или традиционных ограничений

Интеллект связывают с меньшей религиозностью, а значит, меньшей склонностью к нравственным запретам на алкоголь.

В чем опасность

Эти данные не оправдывают чрезмерное потребление алкоголя. Злоупотребление спиртным повышает риск:

болезней печени;

сердечно-сосудистых заболеваний;

онкологических патологий;

депрессии;

зависимости.

Поэтому независимо от уровня IQ, алкоголь нужно употреблять с умом и не забывать о здоровье.

Умные люди действительно пьют больше, и это доказано наукой. Но это не повод последовать примеру или идеализировать такое поведение. Напротив, это сигнал, что интеллект не всегда означает здоровый выбор. А если уж бокал — только по случаю, с наслаждением или без вреда для себя.

Источник: tsn