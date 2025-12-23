Наступающие рождественские новогодние праздники – время, когда выставочные залы и музеи привлекают особое внимание зрителей. Кто-то тянется прекрасному, а кто-то выискивает художественный подарок близкому на праздники. И, как правило, вход на большинство таких мероприятий свободный.

Высокое искусство начинается с котиков

В праздники этот маршрут самый излюбленный уже почти четверть века, протоптанный тысячами посетителей! В большой ауле Латвийской академии художеств (Рига, бульвар Калпака, 13) уже в 23-й раз открылась JAUNmarka — выставка-продажа работ студентов, которые учатся в этом высшем учебном заведении. Тема этого года — «Искусство как источник силы», посвященная вдохновляющей и мощной энергии искусства. Представлено более трехсот студентов и около девяти тысяч работ.

Перед нами живопись, графика, текстиль, рисунки, скульптура и многое другое. И как говорит проректор по административной и творческой работе Латвийской академии художеств, художник Андрис Витолиньш, в этом году наблюдаются модные веяния в виде присутствия тематики компьютерного мира, игр, технологий и ИИ (искусственного интеллекта). Это он именует новыми вызовами и экспериментами.

Но по нашим наблюдениям, народ по-прежнему тянется к классике, приобретая сувениры в виде котиков, кроликов, птичек, а также то, что имеет вполне прикладное значение – тарелки, кружки, равно как и наряды от начинающих студентов отделения дизайна моды.

Для большинства участников мероприятия это одно из первых появлений их творчества на публике и возможность показать себя. Открыто до 4 января будущего года с 11:00 до 20:00. Закрыто в праздничные дни (24 и 31 декабря, а также 1 января).

400 ложек после ковида

А тем временем в Zuzeum (улица Лачплеша, 101) проходят зимние праздники вместе с художником Ото Холгером Озолиньшем. Снеговик из пенопласта - центральный символ праздника!

Рождество в Zuzeum.

На первом этаже Zuzeum представлена коллекция фотографий снеговиков из архива Ото, которые он снимал во время своей поездки за полярный круг, а также снимки, присланные посетителями храма искусств, созданного коллекционером Янисом Зузансом. Вас здесь ждут – на входе встречает меняющиеся надписи на электронном табло с приветствием на разных языках. Не поверите, даже на русском: «Добро пожаловать!». Почти как на причале заграничного порта в бессмертной «Бриллиантовой руке». Zuzeum приглашает принять участие в лепке снеговиков в Саду скульптур музея. Вас обеспечат всем необходимым (за исключением снега).

Кстати, 28-летний Ото – весьма любопытный художник, который исследует темы личностного роста и борется с праздностью. Во время карантина он на протяжении 400 дней подряд каждый день вырезал по одной деревянной ложке, результатом чего стала его первая персональная выставка. Этот дисциплинированный, формирующий привычки подход вдохновил художника на дальнейшие попытки, в том числе построить лодку, бросить курить, пробежать марафон и триатлон. В 2024 году закончил Латвийскую академию художеств, получив степень магистра по скульптуре, сейчас учится в докторантуре.

Здесь же книги, художественные издания и оригинальные сувениры. У посетителей есть возможность отправить открытку друзьям и семье – в музее будет установлен почтовый ящик, а также предложены праздничные марки. Кроме того, до 28 декабря посетить здесь две основные выставки: «Весь мир – Баухаус» и «Космический корабль «Земля».

«Побег от реальности»

И наконец, третье – на днях в Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна (улица Скарню, 10) открылась выставка «Убежище для единорога», посвященная столетию со дня рождения латвийского художника по текстилю Георга Барканса. Это еще и отличный повод посетить Старую Ригу и его самое старое каменное строение, в роскошных и просторных залах которого музей и находится (сам памятник архитектуры насчитывает семисотлетнюю историю!). Соответственно - и рождественское настроение в красиво украшенных узких улочках Риги.

Занятия детей в декоративном музее.

Георг Барканс (1925–2010) был одной из самых влиятельных фигур в период расцвета латвийского текстильного искусства во второй половине XX века. Начиная с 1960-х годов, текстильное искусство в Латвии освободилось от статуса прикладного искусства, став современным, оригинальным и экспериментальным. Путь Георга к текстильному искусству был необычным. Выросший в семье офицера и библиотекаря, он учился на строительном факультете Рижского государственного технического училища. В 1944 году его ненадолго призвали на трудовую службу. После войны Барканс поступил на архитектурный факультет Латвийского государственного университета (1945–1951). Одновременно вместе с несколькими однокурсниками изучал живопись в Латвийской академии художеств (1946–1949), но остался в архитектуре.

Учился в проектной мастерской профессора Эрнеста Шталбергса (кстати, Шталбергс отстроил весомую часть домов центра Риги, он с Карлисом Зале соавтор памятника Свободы и, стоит отметить, автор архитектурно-композиционного решения памятника Ленину в Риге, снесенного в 1991 году).

Выставку сопровождает обширная программа мероприятий и образовательных программ. 19 декабря в 16:00 любителей искусства приглашают на «Беседу в музее» с куратором Вилнисом Вейсом. 20 декабря с 12:00 до 16:00, в честь зимнего солнцестояния, музей пригласит всех желающих насладиться праздничной атмосферой на мероприятии «В поисках единорога», посвященном Дню семьи. 21 января в 18:00 состоится мероприятие «Георг Барканс – Единорог», за которым последует «Утро для пожилых» с воспоминаниями о художнике 27 января в 12:00. 4 февраля в 18:00 пройдет дискуссия на тему «Побег от реальности как творческая стратегия в латвийской советской культуре» под руководством куратора Вилниса Вейса. В течение всей выставки также будут проводиться творческие мастер-классы для детей и взрослых.