Ожидается самый солнечный и холодный день месяца 0 884

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ожидается самый солнечный и холодный день месяца
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии будет мало облаков и будет светить солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Таким образом, этот день, скорее всего, станет самым солнечным в этом месяце, так как в ближайшие дни ожидается больше облаков.

Местами солнце ненадолго скроется за облаками, которые могут принести небольшой снег. Будет дуть слабый восточный и северный ветер.

После полудня температура воздуха составит от -1 до -7 градусов, а вечером местами опустится ниже -10 градусов. Таким образом, этот день станет самым холодным этой зимой.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, а температура воздуха будет колебаться около -5 градусов.

Погодные условия определяет мощный антициклон.

