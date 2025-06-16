6 мест, которые не стоит чистить, по мнению профессиональных уборщиков

Как бы сильно мы ни любили чистоту в доме, это может отнимать невероятно много времени. Регулярная генеральная уборка может быть полезна для поддержания порядка в доме, но нужно ли вычищать каждый уголок? По мнению специалистов, возможно, и нет. Если у вас мало времени или вы хотите сэкономить, наши специалисты раскрыли секрет мест, которые вы можете просто не заметить.

Внутренние кухонные шкафы

Кухня, безусловно, является одним из ключевых мест в нашем доме, которое необходимо регулярно, если не ежедневно, убирать. Но даже в этой комнате можно перестараться.

Обычно достаточно быстро протереть поверхность, чтобы удалить видимые крошки и пятна. Если только вы не имеете дело с разливом жидкости, протечкой или поломкой, это место лучше всего поддерживать в чистоте с помощью поверхностной уборки. Не утруждайте себя разгрузкой целых шкафов, чтобы каждый раз проводить их полную генеральную уборку, или вообще не делайте этого, если вам действительно не хочется.

Гранитные и мраморные поверхности

Вполне возможно, что у вас на кухне или в ванной есть гранитные или мраморные поверхности, и никто не скажет вам, что не нужно содержать эти помещения в чистоте. Однако здесь есть важный нюанс, который следует учитывать. Вы также можете легко переусердствовать с уборкой.

Гранит и мрамор — это чувствительные поверхности, и если вы будете использовать абразивные химические вещества или слишком сильно тереть, вы повредите эту поверхность.

Вместо того чтобы пытаться тщательно очистить эти зоны с помощью агрессивных химикатов или абразивных материалов, Газзо советует дезинфицировать их с помощью мыльной воды или специального чистящего средства, предназначенного специально для гранита или мрамора.

Внутренние светильники

Выключатели света важно регулярно чистить из-за того, как часто к ним прикасаются, но, сами осветительные приборы, скорее всего, не требуют ничего, кроме периодической протирки или уборки пылесосом. На самом деле, это хорошее правило для большинства мест в вашем доме.

Любые места или предметы, к которым вы не прикасаетесь напрямую, не так важны или не являются приоритетными для уборки. Вместо этого, когда дело доходит до ухода за осветительными приборами, сосредоточьтесь на удалении пыли и загрязнений. Не нужно включать осветительные приборы в регулярную уборку.

Светильники для наружного освещения

Быстрая уборка входной двери должна быть частью вашего распорядка дня, но в этой области можно переусердствовать. Это особенно актуально, когда речь идёт о наружных осветительных приборах.

Как и в случае с комнатными светильниками, на их наружном аналоге, скорее всего, будет скапливаться пыль и мусор. Тем не менее, рекомендуется не проводить регулярную чистку и избегать использования агрессивных химикатов. Если раз в пару месяцев протирать их влажной тряпкой, они будут выглядеть хорошо без необходимости частой глубокой очистки.

Плинтусы и отделка стен

Вам обязательно нужно регулярно протирать плинтусы и наличники, чтобы убрать пыль, но многие люди стараются поддерживать их в безупречном состоянии. Часто для этого приходится использовать агрессивную чистку или агрессивные химические средства, в которых нет необходимости.

Слишком частая уборка может привести к тому, что краска или отделка со временем будут выглядеть хуже. Кроме того, постоянное перемещение мебели, чтобы добраться до плинтусов, может привести к появлению царапин или вмятин.

Дверцы шкафа

На дверях шкафов могут появляться пятна, особенно если они стеклянные или покрыты глянцевой краской. Но даже если на дверях часто остаются отпечатки пальцев, вам, скорее всего, не нужно протирать их снаружи каждую неделю.

Обычно достаточно просто протереть поверхность, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна. Если вы заметили скопление пятен или царапин, то, возможно, потребуется более тщательная чистка. В противном случае сэкономьте время и сосредоточьтесь только на наиболее загрязненных участках, проверяя и очищая их по мере необходимости.