Добавьте души: 5 способов сделать съемное жилье по-настоящему уютным

Даже если у вас нет денег на масштабный ремонт или его не одобряет владелец квартиры, есть несколько способов все-таки привнести уют и комфорт в свое жилище.

Купить свое жилье в наше время — задачка со звездочкой. Поэтому нередко людям приходится годами снимать квартиры.

Конечно, почувствовать себя уютно в месте, которое вам не принадлежит, когда вы не можете ничего серьезно менять без согласования с хозяином, может быть непросто. Однако даже там, где владелец жилья настрого запретил делать ремонт и покупать новую мебель, все равно можно создать более комфортную обстановку. Подробнее об этом рассказала дизайнер Сара Михайлова.

Поиграйте с текстилем

Новые пледы, подушки, чехлы на мебель не будут стоить вам больших денег и при этом смогут быстро сделать квартиру теплее и комфортнее. Правильный цвет поможет смягчить визуальный фон, даже если настенное покрытие вам не нравится.

Можно также использовать ковер, который придаст интерьеру завершенность.

Поменяйте освещение

Свет в комнате сильно меняет восприятие квартиры. Забудьте про лампы с холодным светом. Теплое освещение создаст особую расслабляющую атмосферу.

Попробуйте добавить в квартиру больше торшеров и настольных ламп — такие источники света создают мягкое, рассеянное освещение.

Ищите правильные цвета и текстуры

Когда вы выбираете мелочи для дома, присмотритесь к вариантам в теплых нейтральных оттенках. Они будут гармонично смотреться с любым цветом стен и смогут добавить в ваш дом больше тепла.

Сделать дом уютнее помогут и правильные материалы. Обратите внимание на трикотаж, лен, бархат, шерсть. Подушки, которые вызывают желание прикоснуться к ним, мягкий ковер, в который так и хочется погрузить босые ноги, — все это сделает ваш дом более комфортным для жизни.

Продумайте хранение

Первый шаг для тех, кто хочет сделать съемное жилье уютным: избавьтесь от лишних предметов. Нужные вещи, которые не понадобятся вам в ближайшее время, можно убрать под кровать или на антресоль.

Не забывайте о вертикальном пространстве: крючки, полки, органайзеры помогут максимально использовать место в доме и держать вещи в порядке.

Кроме того, стоит вооружиться коробками, ящиками, кофрами и другими стильными вещами для организации хранения. Они упорядочивают вещи и упрощают поиск необходимого предмета.

Заведите комнатные растения

Зеленые уголки в доме делают комфортными даже самые неприветливые квартиры. Поставьте горшки на подоконниках, полках, столах, и тогда вы сделаете воздух в своем жилье более чистым, а обстановку — более уютной.