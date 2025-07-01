«Молодые и яркие»: в концертом зале Dzintari пройдет концерт победителей конкурса Инессы Галанте

17 августа 2025 года в 18:00 в Малом зале концертного зала Dzintari состоится концерт «Молодые и яркие» (“Jaunie un spožie”), в котором выступят лауреаты престижного музыкального конкурса «Таланты Инессы Галанте».

Концерт «Молодые и яркие» стал традицией, которую фонд Инессы Галанте начал в 2023 году с целью познакомить широкую аудиторию с новыми талантливыми исполнителями, демонстрирующими высокий уровень исполнительского мастерства в разных музыкальных жанрах. В этом году на сцену выйдут яркие артисты: Бригита Рейсоне (Brigita Reisone, сопрано), Риналдс Розенлаукс (Rinalds Rozenlauks, гобой) и Элина Агнета Ламберте (Elīna Agneta Lamberte, кокле). Молодых исполнителей представит основательница фонда, председатель жюри конкурса и оперная дива — Инесса Галанте.

В программе прозвучит блистательный калейдоскоп музыкальных сочинений от мировых шедевров до любимой и узнаваемой классики, знакомой широкой публике. Молодые артисты обещают удивить слушателей высоким уровнем исполнения и индивидуальным прочтением музыкальных произведений. Это будет вечер вдохновения, в котором публика сможет насладиться силой творчества, талантом и красотой живого звучания в исполнении восходящих звёзд.

Эти молодые музыканты уже сегодня впечатляют своим мастерством и яркой индивидуальностью, уверенно покоряя престижные сцены Латвии и мировые концертные площадки. Концерт проходит в рамках масштабной инициативы Балтийская Премия / Baltic Awards, подчеркивающей значимость Балтийского региона в европейском культурном пространстве.

Для молодых исполнителей выступление на исторической сцене концертного зала Dzintari с его великолепной акустикой — это неоценимая возможность и признание, а также важный шаг в их профессиональном развитии. Поддержка публики имеет для них огромное значение, поэтому организаторы и участники сердечно приглашают зрителей из Латвии и других стран стать частью этого красивого культурного события.

«Таланты Инессы Галанте» - престижный музыкальный конкурс, который уже 12 лет открывает публике новые имена. Он стал стартовой площадкой для молодых звезд - многие из победителей уже покоряют крупнейшие мировые сцены и успешно развивают международную артистическую карьеру. Прием заявок на XII конкурс “Таланты Инессы Галанте» уже открыт. Видео выступлений и анкеты претендентов принимаются на официальном сайте конкурса inesesgalantestalanti до 30 октября.

В рамках концерта проводится благотворительная акция, благодаря которой концерт смогут посетить маленькие пациенты Детской клинической университетской больницы. Приобретая билет, каждый посетитель поддерживает эту благотворительную инициативу.